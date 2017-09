Nhịn ăn thường xuyên có thể gây nguy hiểm tính mạng

Thực phẩm là yêu cầu cơ bản của con người để tồn tại. Nó cung cấp dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta. Nó cũng cung cấp năng lượng để thực hiện các hoạt động hàng ngày. Cơ thể chúng ta cần đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Rất nhiều người bỏ bê bữa ăn của họ thường xuyên. Điều này có thể là do lối sống bận rộn của họ hoặc ăn kiêng. Tuy nhiên, có người cũng theo chế độ ăn kiêng mù quáng để giảm cân. Điều này sẽ gây hại cho sức khoẻ. Biến động đường trong máu: Khi chúng ta ăn, cơ thể bắt đầu chuyển các carbs thành glucose để cung cấp cho chúng ta năng lượng. Cơ thể chúng ta cần cung cấp glucose liên tục để hoạt động bình thường. Khi chúng ta đói, cơ thể bị thiếu glucose, kết quả là lượng đường trong máu giảm quá nhiều. Điều này gây ra nhức đầu và chậm chạp. Nó cũng làm cho chúng ta khó tập trung. Mức đường trong máu biến đổi có thể dẫn đến bệnh tim về lâu dài. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa: Nhịn ăn ảnh hưởng đến tiêu hóa, đường ruột. Việc sản xuất axit trong dạ dày cũng giảm xuống. Nếu chứng đói là thường xuyên và kéo dài, hoạt động của enzim trong dạ dày có thể ngừng hoàn toàn, cơ thể không tiết axit ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Táo bón: Nhịn ăn có nghĩa là cơ thể của bạn sẽ bị mất đi các chất dinh dưỡng bao gồm cả chất xơ. Cơ thể thiết chất xơ cuối cùng sẽ dẫn đến táo bón. Mất ngủ: Khi bạn đói, cơ thể sẽ đốt cháy chất béo thay vì glucose để cung cấp năng lượng. Khi mức insulin giảm xuống, cơ thể bạn sẽ vận động quá nhiều và làm tăng lượng enzyme được gọi là orexin, nó sẽ cho bạn năng lượng tạm thời. Ngoài ra, trong thời gian đói, não của bạn báo hiệu cơ thể tiết ra adrenaline quá mức. Điều này khiến bạn khó ngủ. Rụng tóc: Tóc của chúng ta cơ bản được hình thành nhờ protein. Nhưng nó cần canxi, sắt và mono acid béo chưa no để duy trì khoẻ mạnh. Khi cơ thể thiếu những chất này sẽ làm cho da đầu khô và nang lông mở to, nó sẽ dẫn đến rụng tóc. Tức giận: Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại rất bực bội hoặc tức giận vào một số buổi sáng hơn những người khác? Lý do có lẽ là bạn bỏ bữa sáng. Có một nghiên cứu cho biết, khi bạn đói, mức serotonin trong cơ thể bạn sẽ giảm, khiến bạn cảm thấy tức giận hoặc khó chịu một cách dễ dàng. Ngăn ngừa sự thụ thai: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên nhịn đói và ăn không ngon thường khó thụ thai. Khi cơ thể bạn không nhận được đủ thức ăn, nó có thể dẫn đến thiếu chất sắt. Điều này sẽ gây ra sự rối loạn trong chu kỳ hàng tháng. Chu kỳ hàng tháng không đều khiến bạn khó có thể thụ thai.

Thực phẩm là yêu cầu cơ bản của con người để tồn tại. Nó cung cấp dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta. Nó cũng cung cấp năng lượng để thực hiện các hoạt động hàng ngày. Cơ thể chúng ta cần đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Rất nhiều người bỏ bê bữa ăn của họ thường xuyên. Điều này có thể là do lối sống bận rộn của họ hoặc ăn kiêng. Tuy nhiên, có người cũng theo chế độ ăn kiêng mù quáng để giảm cân. Điều này sẽ gây hại cho sức khoẻ. Biến động đường trong máu: Khi chúng ta ăn, cơ thể bắt đầu chuyển các carbs thành glucose để cung cấp cho chúng ta năng lượng. Cơ thể chúng ta cần cung cấp glucose liên tục để hoạt động bình thường. Khi chúng ta đói, cơ thể bị thiếu glucose, kết quả là lượng đường trong máu giảm quá nhiều. Điều này gây ra nhức đầu và chậm chạp. Nó cũng làm cho chúng ta khó tập trung. Mức đường trong máu biến đổi có thể dẫn đến bệnh tim về lâu dài. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa: Nhịn ăn ảnh hưởng đến tiêu hóa, đường ruột. Việc sản xuất axit trong dạ dày cũng giảm xuống. Nếu chứng đói là thường xuyên và kéo dài, hoạt động của enzim trong dạ dày có thể ngừng hoàn toàn, cơ thể không tiết axit ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Táo bón: Nhịn ăn có nghĩa là cơ thể của bạn sẽ bị mất đi các chất dinh dưỡng bao gồm cả chất xơ. Cơ thể thiết chất xơ cuối cùng sẽ dẫn đến táo bón. Mất ngủ: Khi bạn đói, cơ thể sẽ đốt cháy chất béo thay vì glucose để cung cấp năng lượng. Khi mức insulin giảm xuống, cơ thể bạn sẽ vận động quá nhiều và làm tăng lượng enzyme được gọi là orexin, nó sẽ cho bạn năng lượng tạm thời. Ngoài ra, trong thời gian đói, não của bạn báo hiệu cơ thể tiết ra adrenaline quá mức. Điều này khiến bạn khó ngủ. Rụng tóc: Tóc của chúng ta cơ bản được hình thành nhờ protein. Nhưng nó cần canxi, sắt và mono acid béo chưa no để duy trì khoẻ mạnh. Khi cơ thể thiếu những chất này sẽ làm cho da đầu khô và nang lông mở to, nó sẽ dẫn đến rụng tóc. Tức giận: Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại rất bực bội hoặc tức giận vào một số buổi sáng hơn những người khác? Lý do có lẽ là bạn bỏ bữa sáng. Có một nghiên cứu cho biết, khi bạn đói, mức serotonin trong cơ thể bạn sẽ giảm, khiến bạn cảm thấy tức giận hoặc khó chịu một cách dễ dàng. Ngăn ngừa sự thụ thai: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên nhịn đói và ăn không ngon thường khó thụ thai. Khi cơ thể bạn không nhận được đủ thức ăn, nó có thể dẫn đến thiếu chất sắt. Điều này sẽ gây ra sự rối loạn trong chu kỳ hàng tháng. Chu kỳ hàng tháng không đều khiến bạn khó có thể thụ thai.