Những cách đơn giản để tăng cường sự trao đổi chất

Ăn bữa sáng lành mạnh: Ăn một bữa ăn sáng lành mạnh giúp kiểm soát cân nặng, kiềm chế cảm giác thèm ăn không lành mạnh trước khi ăn trưa. Để giữ cho sự trao đổi chất của bạn ở tốc độ tối ưu, bạn cần ăn sáng thường xuyên. Sinh tố, bánh mì nướng hoặc sữa chua là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng. Uống trà xanh: Trà xanh được chứng minh là có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất. Những loại trà này có thể chuyển hóa một số chất béo dự trữ thành các axit béo tự do, do đó, có thể làm tăng lượng chất béo bị đốt cháy lên khoảng 10-17%. Những loại trà này chứa lượng calo rất thấp, uống trà có thể tốt cho cả việc giảm cân và duy trì cân nặng. Đi bộ: Khác với thể dục, đi bộ mỗi ngày có tác động thấp tới nhịp tim nhưng nó cũng có thể giúp thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn. Bạn đi bộ nhanh sẽ càng làm tăng sự trao đổi chất vì đi bộ làm tăng nhu cầu về năng lượng, ừ đó tăng sự trao đổi chất của bạn. Trong khi di chuyển ở nơi làm việc có thể không mang lại lợi ích tương tự như đi bộ đương dài nhưng nó vẫn sẽ giúp tăng cường sự trao đổi chất của bạn. Ăn các bữa nhỏ trong ngày: Theo chuyên gia dinh dưỡng Michelle Adams-Arent, ăn 6 bữa nhỏ một ngày giúp cơ thể quản lý trọng lượng tốt hơn, đồng thời, có thể mang lại những lợi ích nhất định về sức khỏe cho một số người. Nếu bạn là người không thường xuyên ăn uống đầy đủ, hay nhịn cả ngày và chỉ ăn vào bữa tối thì ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày sẽ là một lựa chọn tốt cho bạn. Ăn cay: Các loại thực phẩm cay có tinh chất tự nhiên để giúp bạn trao đổi chất dễ dàng hơn. Theo huấn luyện viên chăm sóc sức khoẻ KJ Landis hạt tiêu trong các món ăn là một yếu tố thúc đẩy sự gia tăng chuyển hóa, làm nóng cơ thể, đốt cháy năng lượng. Nói cách khác, nó giúp đốt cháy calo! Tập thể dục: Cơ bắp đòi hỏi năng lượng ngay cả chúng đang nghỉ ngơi, vì thế cách tốt nhất để thúc đẩy quá trình trao đổi chất chính là tập luyện mỗi ngày. Bất kỳ hoạt động thể chất nào như đi bộ, chạy, khiêu vũ, tập gym... đều giúp trao đổi chất nhanh hơn. Chuyên gia y tế và dinh dưỡng Carolyn Dean nói: "Đường làm giảm chức năng của hệ thống miễn dịch ngay khi bạn ăn nó". Đường đòi hỏi magiê để chuyển hóa nó, do đó, càng ăn nhiều đường bạn càng làm tiêu hao nhiều magiê, chức năng chuyển hóa của bạn càng yếu đi, năng lượng được đốt cháy càng ít. Ngủ đủ giấc: Nếu cơ thể bạn mệt mỏi, sẽ rất khó khăn để tạo ra năng lượng và chống lại bệnh tật. Sự nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc sẽ giữ cho bạn khoẻ mạnh và đảm bảo rằng cơ thể bạn có sức mạnh để hoạt động, bao gồm thúc đẩy sự trao đổi chất. Ăn nhiều protein trong tất cả các bữa ăn: Ăn có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất trong vòng vài giờ. Điều này được gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (the thermic effect of food – TEF). Nguyên nhân là do cơ thể cần đốt cháy calo để tiêu hóa, hấp thu và xử lý chất dinh dưỡng trong bữa ăn của bạn. Tắm nước lạnh tăng cường trao đổi chất, giúp giảm cân, vì có thể đốt cháy chất béo màu nâu - một loại chất béo đặc biệt có thể đốt cháy calo dư thừa tạo nhiệt để giữ ấm cho cơ thể, được tìm thấy chủ yếu ở xung quanh vùng cổ, cột sống, tim, não.

