Những căn bệnh kỳ lạ mà khoa học chưa giải thích được

Dị ứng nước: Có một căn bệnh bất thường và kì lạ được gọi là dị ứng với nước. Những người bị dị ứng với nước thường quan sát thấy phát ban, da mẩn đỏ có thể dẫn đến ngứa suốt cả ngày. Đối với những người bị nổi mề đay hoặc dị ứng với nước, với 70% là nước, trái đất chắc chắn có thể là nơi tồi tệ nhất để ở. Hội chứng đột tử khi ngủ (SIDS) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho các trẻ từ 1 tháng đến 1 tuổi.Tuy đã rất quan tâm nghiên cứu về SIDS nhưng các chuyên gia vẫn chưa tìm ra được câu trả lời về hội chứng này. Nhưng hầu hết chuyên gia tin rằng SIDS xảy ra khi một em bé ở trong tình trạng dễ tổn thương (chức năng của tim, chức năng hô hấp và khả năng thức tỉnh của bé chưa phát triển đầy đủ hoặc phát triển bất thường), khi bé gặp một số yếu tố gây ức chế nhất định (chẳng hạn như ngủ nằm sấp, hoặc nằm trên đệm lót mềm)... Bệnh bò điên là một tình trạng nghiêm trọng mà não và tủy sống (hệ thống thần kinh trung ương) ở gia súc bị phá hủy dần dần. Bệnh bò điên còn được gọi là bệnh não xốp bò. Tuy nhiên, căn bệnh này may mắn không thể ảnh hưởng đến con người. Nhảy múa điên loạn: Căn bệnh này đã được phát hiện năm 1518. Nó khiến một người có thể nhảy múa không kiểm soát được cho đến khi ông chết vì đau tim hoặc kiệt sức. Rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác vì sao mọi người bắt đầu nhảy múa không kiểm soát được! Ngay cả những loại thuốc hiện đại cũng không thể giải quyết vấn đề này. Bệnh buồn ngủ: Bệnh buồn ngủ là một tình trạng nguy hiểm ảnh hưởng đến bộ não của một người. Căn bệnh khiến người này bất động và không nói nên lời như một bức tượng. Có nhiều lý thuyết liên quan đến căn bệnh này và nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra. Hầu hết mọi người đã chết trong giai đoạn đầu của bệnh. Một số bác sĩ nói rằng có một loại virus bí ẩn tấn công cơ thể của một người, khiến họ không nói được nữa nhưng vẫn tiếp tục sống. Đổ mồ hôi lạnh: được xem là một căn bệnh nguy hiểm, nó đã giết chết hàng ngàn người. Triệu chứng của nó bao gồm cơn đau bất ngờ và lạnh sau khi đổ mồ hôi quá nhiều. Căn bệnh này nguy hiểm đến nỗi nó có thể giết chết một người sau vài giờ mồ hôi liên tục. Có nhiều trường hợp phát hiện bệnh nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng. Rối loạn sinh dục: Những người bị rối loạn sinh dục lâu dài thường khơi dậy ham muốn không có lý do! Các bác sĩ đã nghiên cứu nhưng không có nguyên nhân nào được tìm thấy. Bệnh này có thể kéo dài trong vài tháng và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày. Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên: Đây là một hội chứng rối loạn thần kinh gây ảnh hưởng lên thị giác của người bệnh. Một người bị cảm giác này thường cảm thấy như mình đang trở nên nhỏ hơn hoặc đang lớn lên trong một căn phòng nhỏ. Một số ít người bị hội chứng này tin rằng giường của họ đang co lại hoặc phòng đang to ra. Sau khi làm rất nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học và các bác sĩ hàng đầu thất bại trong việc giải thích lý do đằng sau hội chứng này. Hội chứng bàn tay làm việc: Các nhà khoa học xác định một tình trạng đau thần kinh không được phân loại, không giải thích được như một bệnh thần kinh mới. Đây là một bệnh có thể làm tê liệt tay, đau đớn, cảm giác nóng rát hoặc ngứa ran trong suốt thời gian ban đêm. Sau nhiều nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng những người bị bệnh này có thể phải đối mặt với sự gia tăng đau cơ hoặc tổn thương dây thần kinh bị hư hỏng, khiến việc chữa trị trở nên khó khăn. Bệnh da xanh: Hội chứng người da xanh là một loại bệnh lý kỳ lạ khiến cho da người có màu xanh da trời hay màu xanh tái, được gọi là Methemoglobinemia. Căn bệnh này làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Liệu pháp chữa trị căn bệnh này cho đến ngày hôm nay, khoa học hiện đại vẫn đang hết sức bối rối.

