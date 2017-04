Những căn bệnh nguy hiểm thường gặp ở nữ giới

Ung thư vú: Ung thư vú nhỏ thường không lan đến hạch bạch huyết và các cơ quan quan trọng như phổi và não. Nếu bạn ở độ tuổi 20 hoặc 30, hãy kiểm tra thường xuyên để đảm bảo sức khoẻ của mình. Nếu sớm phát hiện tế bào ung thư vú, bạn sẽ có cơ hội chữa bệnh tốt hơn. Ung thư cổ tử cung: Với các xét nghiệm Pap thường xuyên, ung thư cổ tử cung rất dễ ngăn ngừa. Cổ tử cung là một lối đi hẹp giữa tử cung và âm đạo. Xét nghiệm Pap sẽ tìm thấy các tế bào bất thường trên cổ tử cung, có thể được loại bỏ trước khi chúng biến thành ung thư. Nguyên nhân chính của ung thư cổ tử cung là do vi rút HPV gây nên. Loãng xương là một trạng thái khi xương người yếu và dễ vỡ. Sau khi mãn kinh, phụ nữ bắt đầu bị loãng xương nhiều hơn. May mắn thay, bạn có thể phòng ngừa và điều trị chứng loãng xương với các sự giúp đỡ y khoa. Ung thư da: Có một số loại ung thư da có thể điều trị sớm và cho kết quả tốt. Nguy hiểm nhất là u hắc tố (hình ảnh), ảnh hưởng đến các tế bào tạo ra màu da của con người. Đôi khi con người mắc phải loại ung thư này do yếu tố di truyền, hoặc có thể do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Tế bào đáy và tế bào vảy là những bệnh ung thư da nhưng không phải u ác tính. Huyết áp cao: Khi bạn già đi, nguy cơ huyết áp tăng cao, đặc biệt nếu bạn thừa cân hoặc có các thói quen xấu về sức khoẻ. Huyết áp cao có thể gây ra các cơn đau tim hoặc đột quỵ đe dọa cuộc sống của bạn mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Vì vậy, làm việc với bác sĩ để kiểm soát nó có thể cứu sống bạn. Hạ huyết áp cũng có thể ngăn ngừa những nguy hiểm lâu dài như bệnh tim và suy thận. Cholesterol tăng cao có thể gây ra mảng bám làm tắc nghẽn động mạch của bạn. Mảng bám có thể xây dựng trong nhiều năm mà không có triệu chứng, cuối cùng gây ra cơn đau tim hoặc đột quỵ. Huyết áp cao, tiểu đường và hút thuốc lá có thể gây ra mảng bám. Đó là một tình trạng gọi là xơ cứng động mạch hoặc xơ vữa động mạch. Thay đổi lối sống và ngừng hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ của bạn. Tiểu đường tuýp 2: Bệnh tiểu đường có thể gây ra bệnh tim, thận, đột quỵ, mất thị lực do hư hại mạch máu của võng mạc, và các vấn đề nghiêm trọng khác. Bạn có thể kiểm soát bệnh tiểu đường bằng chế độ ăn kiêng, tập thể dục, giảm cân và dùng thuốc, đặc biệt khi bạn phát hiện sớm. Tiểu đường tuýp 2 là dạng bệnh phổ biến nhất. Bệnh tiểu đường tuýp 1 thường được chẩn đoán ở trẻ em và thanh thiếu niên. Suy giảm miễn dịch ở người (HIV): HIV là siêu vi gây ra AIDS. Nó lây lan qua đường máu khi tiếp xúc với với người bị bệnh, chẳng hạn như quan hệ tình dục không an toàn hoặc dùng chung kim tiêm. Phụ nữ mang thai nhiễm HIV có thể truyền sang con. Hiện nay vẫn chưa có thuốc hoặc vắc-xin chữa bệnh, nhưng việc điều trị sớm với thuốc chống HIV có thể giúp hệ miễn dịch chống lại virus gây bệnh. Ung thư đại tràng là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây tử vong do ung thư sau ung thư phổi. Hầu hết các trường hợp ung thư đại tràng là do các khối u bất thường phát triển ở lớp lót trong của ruột già. Các khối u này có thể có hoặc không có tế bào ung thư. Nhưng bạn nên loại bỏ những khối u này sớm, có thể ngăn ngừa nó phát triển thành tế bào ung thư. Bệnh tăng nhãn áp (cườm nước) xảy áp suất dịch thuỷ trong nhãn cầu tăng cao. Nếu không điều trị, nó có thể gây tổn thương, huỷ hoại các tế bào thần kinh thị giác và gây ra mù loà. Thông thường, nó không gây ra triệu chứng cho đến khi tầm nhìn của bạn đã bị ảnh hưởng.

Ung thư vú: Ung thư vú nhỏ thường không lan đến hạch bạch huyết và các cơ quan quan trọng như phổi và não. Nếu bạn ở độ tuổi 20 hoặc 30, hãy kiểm tra thường xuyên để đảm bảo sức khoẻ của mình. Nếu sớm phát hiện tế bào ung thư vú, bạn sẽ có cơ hội chữa bệnh tốt hơn. Ung thư cổ tử cung: Với các xét nghiệm Pap thường xuyên, ung thư cổ tử cung rất dễ ngăn ngừa. Cổ tử cung là một lối đi hẹp giữa tử cung và âm đạo. Xét nghiệm Pap sẽ tìm thấy các tế bào bất thường trên cổ tử cung, có thể được loại bỏ trước khi chúng biến thành ung thư. Nguyên nhân chính của ung thư cổ tử cung là do vi rút HPV gây nên. Loãng xương là một trạng thái khi xương người yếu và dễ vỡ. Sau khi mãn kinh, phụ nữ bắt đầu bị loãng xương nhiều hơn. May mắn thay, bạn có thể phòng ngừa và điều trị chứng loãng xương với các sự giúp đỡ y khoa. Ung thư da: Có một số loại ung thư da có thể điều trị sớm và cho kết quả tốt. Nguy hiểm nhất là u hắc tố (hình ảnh), ảnh hưởng đến các tế bào tạo ra màu da của con người. Đôi khi con người mắc phải loại ung thư này do yếu tố di truyền, hoặc có thể do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Tế bào đáy và tế bào vảy là những bệnh ung thư da nhưng không phải u ác tính. Huyết áp cao: Khi bạn già đi, nguy cơ huyết áp tăng cao, đặc biệt nếu bạn thừa cân hoặc có các thói quen xấu về sức khoẻ. Huyết áp cao có thể gây ra các cơn đau tim hoặc đột quỵ đe dọa cuộc sống của bạn mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Vì vậy, làm việc với bác sĩ để kiểm soát nó có thể cứu sống bạn. Hạ huyết áp cũng có thể ngăn ngừa những nguy hiểm lâu dài như bệnh tim và suy thận. Cholesterol tăng cao có thể gây ra mảng bám làm tắc nghẽn động mạch của bạn. Mảng bám có thể xây dựng trong nhiều năm mà không có triệu chứng, cuối cùng gây ra cơn đau tim hoặc đột quỵ. Huyết áp cao, tiểu đường và hút thuốc lá có thể gây ra mảng bám. Đó là một tình trạng gọi là xơ cứng động mạch hoặc xơ vữa động mạch. Thay đổi lối sống và ngừng hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ của bạn. Tiểu đường tuýp 2: Bệnh tiểu đường có thể gây ra bệnh tim, thận, đột quỵ, mất thị lực do hư hại mạch máu của võng mạc, và các vấn đề nghiêm trọng khác. Bạn có thể kiểm soát bệnh tiểu đường bằng chế độ ăn kiêng, tập thể dục, giảm cân và dùng thuốc, đặc biệt khi bạn phát hiện sớm. Tiểu đường tuýp 2 là dạng bệnh phổ biến nhất. Bệnh tiểu đường tuýp 1 thường được chẩn đoán ở trẻ em và thanh thiếu niên. Suy giảm miễn dịch ở người (HIV): HIV là siêu vi gây ra AIDS. Nó lây lan qua đường máu khi tiếp xúc với với người bị bệnh, chẳng hạn như quan hệ tình dục không an toàn hoặc dùng chung kim tiêm. Phụ nữ mang thai nhiễm HIV có thể truyền sang con. Hiện nay vẫn chưa có thuốc hoặc vắc-xin chữa bệnh, nhưng việc điều trị sớm với thuốc chống HIV có thể giúp hệ miễn dịch chống lại virus gây bệnh. Ung thư đại tràng là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây tử vong do ung thư sau ung thư phổi. Hầu hết các trường hợp ung thư đại tràng là do các khối u bất thường phát triển ở lớp lót trong của ruột già. Các khối u này có thể có hoặc không có tế bào ung thư. Nhưng bạn nên loại bỏ những khối u này sớm, có thể ngăn ngừa nó phát triển thành tế bào ung thư. Bệnh tăng nhãn áp (cườm nước) xảy áp suất dịch thuỷ trong nhãn cầu tăng cao. Nếu không điều trị, nó có thể gây tổn thương, huỷ hoại các tế bào thần kinh thị giác và gây ra mù loà. Thông thường, nó không gây ra triệu chứng cho đến khi tầm nhìn của bạn đã bị ảnh hưởng.