Những dấu hiệu và triệu chứng chính của huyết áp thấp

Chóng mặt và đau đầu: Một trong những triệu chứng chính của huyết áp thấp là chóng mặt. Huyết áp thấp gây ảnh hưởng đến dòng máu di chuyển đến não. Điều này làm giảm lượng oxy cung cấp cho não và làm cho bạn cảm thấy chóng mặt và nhức đầu. Điều này thường liên quan đến sự thay đổi vị trí đột ngột, chẳng hạn như đứng quá nhanh sau khi thức dậy vào buổi sáng. Mệt mỏi: Huyết áp thấp có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn và gây ra sự mệt mỏi. Dòng máu đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng, vì nó cung cấp cho cơ thể lượng oxy và chất dinh dưỡng cần thiết. Các tế bào cần các chất dinh dưỡng để sản xuất năng lượng. Khi có sự gián đoạn trong dòng máu do giảm huyết áp, nó phá vỡ quá trình tạo ra năng lượng, do đó gây ra mệt mỏi. Nhịp tim nhanh: Nếu bạn cảm thấy nhịp tim nhanh có thể là do huyết áp thấp. Lưu lượng máu chảy đến tim không đủ khiến tim đập bất thường. Nếu tim không nhận đầy đủ lượng máu thích hợp, nó sẽ bù lại bằng cách đập nhanh hơn. Bạn thậm chí có thể nhận thấy sự thay đổi thường xuyên trong nhiệt độ cơ thể. Khi trái tim có bất kỳ sự thay đổi bất thường nào, bạn nên đến bác sĩ kiểm tra. Làn da lạnh, ướt và da nhợt nhạt (không phải do hoạt động thể lực vất vả) có thể là một dấu hiệu khác của huyết áp thấp, đặc biệt là khi đi kèm với nhịp tim đập nhanh và thở ngắn. Điều này xảy ra khi không có đủ máu lưu thông trong cơ thể do giảm huyết áp. Thiếu tập trung: Khả năng tập trung kém cũng có thể liên quan đến huyết áp thấp. Do sự giảm huyết áp, máu không thể di chuyển đến não với tốc độ bình thường, khiến các tế bào não không nhận được oxy và chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động bình thường. Điều này gây khó khăn cho việc tập trung, xảy ra ở hầu hết những người huyết áp thấp. Khát nước: Khó thở bất thường có thể là cơ thể bạn bị mất nước và có thể làm huyết áp của bạn giảm xuống. Trên thực tế, khát là cách của cơ thể ra tín hiệu để bạn đưa thêm nhiều nước vào máu, nhằm tăng huyết áp. Sốt, nôn mửa, tiêu chảy nặng, lạm dụng thuốc lợi tiểu và tập thể dục có thể dẫn đến mất nước và làm huyết áp giảm. Tầm nhìn mờ: Mờ mắt là dấu hiệu của huyết áp thấp. Sự thiếu hụt oxy và máu do giảm huyết áp làm ảnh hưởng đến hoạt động của mắt. Giảm thị lực kéo dài nếu không điều trị kịp thời thậm chí dẫn đến mù vĩnh viễn. Mắt mờ cũng có thể là do bệnh tăng nhãn áp, bong võng mạc, cận thị và chứng đau nửa đầu, đừng bỏ qua triệu chứng này.

