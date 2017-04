Những điều phụ nữ hơn hẳn đàn ông

Ngủ đủ giấc: Phụ nữ thường ngủ nhiều hơn đàn ông. Cả đàn ông và phụ nữ cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng một đêm. Để giúp bạn ngủ ngon hãy đảm bảo phòng của bạn tối và mát mẻ. Hãy để các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và TV ở chỗ khác trong nhà Giữ liên lạc với bạn bè: Làm thế nào để một nhóm các chàng trai chơi với nhau? Hãy học tập phụ nữ, họ có xu hướng có thêm bạn bè. Phụ nữ thường có một nhóm bạn thân mà họ có thể tin tưởng và vui chơi thoải mái. Từ bỏ thói quen hút thuốc: Khoảng 20 trong số 100 người đàn ông trưởng thành hút thuốc, trong khi điều này chỉ có 15 trong số 100 phụ nữ. Cho dù bạn đã hút vài gói một ngày hay chỉ hút thuốc một vài lần thì bạn vẫn nên nói chuyện với bác sĩ về cách dừng lại nó. Tiếp tục ở lại quán bar: Phụ nữ biết cách nói “không” tốt hơn so với nam giới. Họ chỉ uống rượu bằng một nửa so với nam giới. Ngoài ra, nam giới có xu hướng chè chén say sưa và say rượu lâu hơn phụ nữ. Giữ an toàn: Đàn ông thường là những người không thắt dây an toàn và lái xe quá nhanh. Thậm chí họ có thể biến trò chơi bóng rổ thân thiện trở thành một cuộc chiến. Hãy sống chậm lại, suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn hành động. Bảo vệ làn da của bạn: Đàn ông có nhiều thời gian tiếp xúc với ánh mặt trời nhưng họ lại không biết sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da một cách hiệu quả. Hãy thoa kem chống nắng toàn thân và dùng lại sau vài giờ đồng hồ. Chế độ ăn uống: Nam giới ăn nhiều thịt, trong khi phụ nữ ăn nhiều trái cây và rau củ. Trên thực tế, đàn ông có thể ăn trứng lòng đào, hàu sống và thịt bò sống nhưng lại không muốn ăn rau, bạn đừng trở thành anh chàng đó. Giữ vệ sinh: Phụ nữ rửa tay thường xuyên hơn (và tốt hơn) nam giới - đặc biệt là sau khi họ sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Đó là những nơi có nhiều vi khuẩn có thể gây bệnh. Nếu bạn không muốn bị cảm lạnh, bệnh cúm, hoặc một số bệnh nặng hơn, hãy rửa tay sạch sẽ! Kiểm tra sức khoẻ thường xuyên: Đàn ông có thể nói rằng họ chưa gặp bác sĩ trong hai năm gần đây. Đừng ngại, bạn hãy hỏi các bác sĩ xem bao lâu bạn nên đi khám và hãy làm các bài kiểm tra mà bác sĩ gợi ý cho độ tuổi của bạn. Giữ tinh thần thoải mái: Mặc dù phụ nữ dễ bị trầm cảm nhưng họ cũng biết cách thoát khỏi nó nhờ các sự giúp đỡ. Nam giới để thoát khỏi trầm cảm, việc đầu tiên là tìm đến các bác sĩ tâm lý. Nếu bạn bắt đầu việc này sớm thì sẽ nhanh chóng cảm thấy tốt hơn.

