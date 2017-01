Những hữu ích của quả quất đối với sức khỏe

Quất là loại cây phổ biến ở Việt Nam vào những dịp Tết. Sau quãng thời gian chơi Tết, quả Quất sẽ được sử dụng với nhiều mục đích như làm gia vị, ngâm lấy nước, thậm chí được sử dụng như một vị thuốc hữu ích. Quả quất (miền Nam gọi là quả tắc)có tác dụng kiện tỳ, thông phổi, trừ đờm, trị ho cảm, giải uất, giải rượu, có thể chế biến thành nước giải khát. Nó chứa nhiều vitamin A, C, B1, B11, và canxi, phốt pho, kali,kẽm… Một số nghiên cứu của Nhật Bản cho biết, quả quất có tác dụng làm giảm cholesterol, bền thành mạch, có lợi cho người cao huyết áp. Ăn quả quất giúp tăng cường hệ miễn dịch: Quả quất cũng chứa nhiều vitamin C. Vitamin C giúp kích thích sự tăng trưởng của các tế bào mới và làm tăng hoạt động của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể tránh được nhiễm trùng, vi khuẩn và nấm. Các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho hay, trong quả quất có nhiều chất chống oxy hóa chứa proanthocyanidins, giúp ngăn ngừa vi khuẩn, giảm nhiễm trùng đường tiết niệu, có lợi cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Theo kinh nghiệm dân gian, có thể dùng loại quả nàyđể điều trị các chứng bệnh thông thường như viêm họng, ho, tắc tiếng, cảm. Có thể dùng chế biến nước giải khát như nước quất đường, nước quất ép,hoặc chỉ ngậm quất với muối, hay dùng vỏ quất sao với gừng sắc uống… Chữa ho: Nghiên cứu hiện đại cho thấy, quả quất có chứa nhiều pectin, tinh dầu, đường và các vitamin, có tác dụng chống viêm, long đờm giảm ho, bình suyễn, kháng khuẩn và kháng virus. Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ có trong quất hỗ trợ chuyển động đường tiêu hóa, loại bỏ chứng táo bón, đầy hơi, sình bụng, và đau bụng, đồng thời tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Ngoài tác dụng về tiêu hóa, quả quất còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường . Chất xơ có thể giúp tối ưu cân bằng insulin và glucose trong cơ thể. Quất tốt cho mắt: Quất giàu vitamin A và beta carotene, giúp giảm căng thẳng oxy hóa ở các tế bào võng mạc, do đó hạn chế thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Quất hỗ trợ giảm cân: Lượng chất xơ cao, hàm lượng nước cao, lượng calo thấp, khiến quất trở thành thực phẩm lý tưởng cho những người đang cố gắng giảm cân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, quất để giữ tươi lâu, bền đẹp thường được phun hóa chất. Do đó, nếu để trong thời gian dài, chất bảo quản ngấm vào bên trong, người sử dụng sẽ có thể bị ngộ độc.

