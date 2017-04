Những loại hạt trái cây cực tốt nhưng bạn thường bỏ đi

Hạt bơ: Theo Top 10 Home Remedies, hạt bơ chứa rất nhiều chất bổ, thậm chí còn nhiều hơn trong thịt quả. 70% lượng axit amin của loại quả này nằm trong hạt. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm, giúp ngăn ngừa ung thư, tốt cho sức khỏe tim mạch... Bạn có thể chế biến hạt bơ bằng cách ngâm rượu hoặc phơi khô, nướng chín và nghiền thành dạng bột để dùng trực tiếp hoặc trộn trong salad, sinh tố. Hạt dưa hấu chứa nhiều chất ma-giê, giúp duy trì chức năng thần kinh, cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch, giúp tim và xương luôn khỏe mạnh. Hạt dưa hấu cũng chứa rất nhiều sắt và giàu kẽm, quy định hơn 100 loại enzyme khác nhau trong cơ thể, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Chúng chứa nhiều axít amin arginine, giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch vành. Ngoài ra, hạt dưa hấu còn chứa axít folic, axít béo tốt. Nhiều người khi ăn lựu thường cố bỏ hạt, thói quen này không những rất phiền phức mà còn gây lãng phí. Các chất polyphenol và flavonoid trong hạt lựu có thể giúp da chống lại sự xâm hại của các gốc tự do, ngăn ngừa sự hình thành sớm của nếp nhăn và làm mờ dần các các đốm đồi mồi. Dầu hạt quả lựu có khả năng ngăn ngừa hình thành tế bào ung thư da, nhờ khả năng làm lành các thương tổn da. Ngoài ra, trong hạt lựu chứa acid citric, ac.malie, các đường glucoza, fructoza, mantoza… Nhờ đó, hạt lựu có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Hạt đu đủ: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hạt đu đủ cũng chứa nhiều dược tính. Theo Live Love Fruit, hạt đu đủ chứa papain, một loại enzyme giúp hỗ trợ trong việc tiêu hóa. Hạt đu đủ cũng giúp diệt giun trong ruột, đồng thời một số loại vi sinh có hại không thể phát triển trong ruột khi bạn tiêu thụ hạt đu đủ. Nếu không ăn hạt đu đủ sống, bạn có thể nghiền nát, xay nhuyễn thành bột nhão để ăn, hay kết hợp trong món salad. Hạt chanh chứa acid palmitric, oleic, linoleic, stearic và chất đắng lemonin cùng pepolimonin là vị thuốc có công dụng chữa ho rất tốt. Các tài liệu về thảo dược cho rằng hạt chanh sát trùng rất hiệu quả, đặc biệt trong việc điều trị các bệnh về nấm da. Các chuyên gia khuyến cáo, bạn nên dùng hạt chanh để ăn hoặc uống nhằm đối phó với các loại ký sinh trùng nguy hiểm trong cơ thể. Hạt nho chứa hợp chất proanthrocyanadin, chất chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa các vấn đề về da như viêm mụn, nếp nhăn, bệnh vẩy nến... bảo vệ tim mạch, thị lực hay ngăn ngừa hen suyễn. Các chiết xuất từ hạt nho cũng bảo vệ cơ thể khỏi ảnh hưởng của tia UV như giảm tỷ lệ mắc khối u, kích thước khối u và ngăn cản sự chuyển đổi của tia UVB gây ung thư ác tính. Theo tài liệu dược học, hạt lê có thể giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch, ngăn chặn thoái hóa điểm vàng ở mắt, tăng cường sức đề kháng của cơ thể hiệu quả. Ngoài ra, hạt lê còn giúp cải thiện mật độ xương, ngăn bệnh tiểu đường. Một công dụng khác, hạt lê có thể loại bỏ các loại giun, sán trong ruột, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Hạt vải có tác dụng chữa bệnh đau bụng kinh, đau dạ dày, thoát vị, tinh hoàn sưng đau, phòng ngừa sỏi thận, viêm gan B, đái tháo đường. Hạt này còn có khả năng làm giảm đường huyết và làm giảm men gan. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu trên động vật thí nghiệm đã cho thấy, tiêm hoạt chất chiết từ hạt vải cho chuột nhắt có tác dụng giảm đường huyết và làm cho lượng glycogen ở gan giảm rõ ràng. Trong số những loại thực phẩm cho vị chua, me là loại có hạt chứa nhiều khoáng chất nhất. Các phân tích nhằm định tính cho thấy trong hạt mẹ chín có nhiều khoáng chất như phốt pho, ma-giê, vitamin C, kali, can xi và các axít amin quan trọng khác. Quan trọng nhất trong các chất có trong hạt me chính là đặc biệt như axít hyaluronic giúp da dưỡng ẩm và làm mờ nếp nhăn hiệu quả. Hạt mít chứa nhiều Vitamin A, giúp duy trì đôi mắt sáng khỏe. Chúng cũng ngăn chặn các bệnh về mắt như là bệnh mù trong đêm. Vitamin A còn thúc đẩy tóc khỏe hơn và làm giảm triệt để tình trạng tóc khô gãy rụng. Ngoài ra, hạt mít còn chứa hàm lượng chất xơ cao giúp ngăn ngừa chứng táo bón, giải độc cơ thể hiệu quả. Hơn nữa, vì có chứa rất nhiều mangan nên chúng cũng giúp kiểm soát lượng đường huyết ổn định, đảm bảo lưu thông máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Hạt bí ngô rất giàu magiê, sắt và kẽm và hương vị của nó cũng thật tuyệt vời. Hạt bí ngô cũng có đặc tính kháng viêm, giúp làm giảm cholesterol và cải thiện hệ tiêu hóa của bạn. Bạn có thể rắc hạt bí ngô lên món salad hoặc đơn giản là ăn vặt để đạt được các lợi ích này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt dưa lê có chứa khoảng 3,6% protein, giàu axit béo omega-3, vitamin (A, C, E), chất xơ... Thường xuyên ăn hạt dưa lê có thể giúp bạn phòng ngừa các bệnh về tim mạch, ngăn chặn thoái hóa điểm vàng ở mắt, tăng cường sức đề kháng của cơ thể hiệu quả. Ngoài ra, hạt dưa lê còn giúp cải thiện mật độ xương. Đây cũng là một trong những loại trái cây thích hợp cho việc giảm cân trong mùa hè. Hàm lượng chất xơ cao trong dưa lê giúp bạn no nhanh, lâu hơn, hạn chế chứng thèm ăn.

