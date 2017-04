Những loại quả càng ăn càng nổi mụn

Hoa quả tươi thường được được xem là “thần dược” tự nhiên cho sức khỏe và làm đẹp, vì phần lớn hoa quả đều chứa các loại vitamin, khoáng chất và cả chất chống oxy hóa... Thế nhưng, có một số loại quả nếu ăn càng nhiều sẽ càng khiến da sần sùi, nổi mụn. Theo đó, do những loại quả này có tính nóng nên khi cơ thể dung nạp một lượng quá mức thì lượng đường trong các loại trái cây này sẽ làm tăng nhiệt cơ thể và gây nóng rồi sinh ra mụn. Ngoài ra, những người có cơ địa nhiệt, da mẫn cảm, người bị tăng đường huyết, khi ăn nhiều trái cây, nạp thêm nhiều đường sẽ sản xuất thêm acid, giảm kháng thể, gây ra hiện tượng mụn đỏ hay dị ứng da. Quả ổi: Ổi cung cấp vitamin giúp cơ thể cường tráng nếu sử dụng đúng liều lượng. Ngược lại, ăn quá nhiều ổi hàng ngày không chỉ sinh nhiệt, gây mụn trên da mà còn dễ bị táo bón. Quả mận: Mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali… có tác dụng giải độc. Thế nhưng nếu ăn quá nhiều mận sẽ khiến cơ thể bị nóng gây mụn nhọt. Quả na: Na được coi là một trong số các loại quả gây nóng nhất cho cơ thể và chỉ cần ăn vài quả là có thể đã làm nổi mụn với một số người vốn sẵn tính nóng trong người. Thậm chí, nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, nổi mụn trên mặt. Quả xoài: Xoài chứa rất giàu vitamin C, giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng, thế nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ phát sinh nhiệt trong người và gây ra tình trạng mụn ngứa, mụn nhọt. Quả nhãn: Nhãn vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ, dễ ăn nhiều. Nhưng sự thật là ăn nhãn lại gây nóng trong người, là thủ phạm gây các đợt mẩn ngứa trên da, nổi mụn nhọn, mụn trứng cá. Quả vải: Vải là loại quả có hàm lượng đường quá cao nên người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều. Ngoài ra, với tính nóng vốn có, vải sẽ gây ra mụn nhọt, mụn ngứa. Nhất là vào mùa hè, ăn quá nhiều vải cơ thể sẽ “bốc hỏa”. Do đó, đối với những người cơ thể nhiệt, dễ nổi mụn thì nên tránh ăn quá nhiều 6 loại trái cây nói trên để tránh tình trạng mụn

Hoa quả tươi thường được được xem là “thần dược” tự nhiên cho sức khỏe và làm đẹp, vì phần lớn hoa quả đều chứa các loại vitamin, khoáng chất và cả chất chống oxy hóa... Thế nhưng, có một số loại quả nếu ăn càng nhiều sẽ càng khiến da sần sùi, nổi mụn. Theo đó, do những loại quả này có tính nóng nên khi cơ thể dung nạp một lượng quá mức thì lượng đường trong các loại trái cây này sẽ làm tăng nhiệt cơ thể và gây nóng rồi sinh ra mụn. Ngoài ra, những người có cơ địa nhiệt, da mẫn cảm, người bị tăng đường huyết, khi ăn nhiều trái cây, nạp thêm nhiều đường sẽ sản xuất thêm acid, giảm kháng thể, gây ra hiện tượng mụn đỏ hay dị ứng da. Quả ổi: Ổi cung cấp vitamin giúp cơ thể cường tráng nếu sử dụng đúng liều lượng. Ngược lại, ăn quá nhiều ổi hàng ngày không chỉ sinh nhiệt, gây mụn trên da mà còn dễ bị táo bón. Quả mận: Mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali… có tác dụng giải độc. Thế nhưng nếu ăn quá nhiều mận sẽ khiến cơ thể bị nóng gây mụn nhọt. Quả na: Na được coi là một trong số các loại quả gây nóng nhất cho cơ thể và chỉ cần ăn vài quả là có thể đã làm nổi mụn với một số người vốn sẵn tính nóng trong người. Thậm chí, nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, nổi mụn trên mặt. Quả xoài: Xoài chứa rất giàu vitamin C, giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng, thế nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ phát sinh nhiệt trong người và gây ra tình trạng mụn ngứa, mụn nhọt. Quả nhãn: Nhãn vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ, dễ ăn nhiều. Nhưng sự thật là ăn nhãn lại gây nóng trong người, là thủ phạm gây các đợt mẩn ngứa trên da, nổi mụn nhọn, mụn trứng cá. Quả vải: Vải là loại quả có hàm lượng đường quá cao nên người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều. Ngoài ra, với tính nóng vốn có, vải sẽ gây ra mụn nhọt, mụn ngứa. Nhất là vào mùa hè, ăn quá nhiều vải cơ thể sẽ “bốc hỏa”. Do đó, đối với những người cơ thể nhiệt, dễ nổi mụn thì nên tránh ăn quá nhiều 6 loại trái cây nói trên để tránh tình trạng mụn