Những lợi ích của phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu

Điều trị viêm thần kinh ngoại biên: Bệnh thần kinh ngoại biên kèm theo các triệu chứng tê liệt và cảm giác ngứa ran hoặc đau ở bàn tay và bàn chân, gây khó khăn trong việc đi lại, cầm, ném và các hoạt động khác của cơ thể. Những người mắc bệnh tiểu đường, tổn thương tủy sống hoặc di truyền có xu hướng mắc bệnh thần kinh ngoại biên. Nhiều nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng châm cứu là một phương pháp hiệu quả để điều trị các triệu chứng của tình trạng sức khoẻ này bằng cách đưa năng lượng cơ thể trở lại các chi của nó. Đau nửa đầu: Những người bị đau nửa đầu thường bất ngờ đau nhói đầu, điều này ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ. Châm cứu giúp giảm số lần xuất hiện của chứng đau nửa đầu, đồng thời cũng có tác động lâu dài và tích cực lên cơ thể bệnh nhân. Mất ngủ là một vấn đề phổ biến và tress là nguyên nhân chủ yếu gây ra vấn đề này. Tuy có rất nhiều loại thuốc để điều trị mất ngủ nhưng hầu như tất cả các loại thuốc này đều có phản ứng phụ. Những người uống thuốc ngủ thường có xu hướng lạm dụng thuốc. Gần đây, nhiều nghiên cứu mới đã cho thấy kết quả tích cực trong việc sử dụng châm cứu trong điều trị chứng mất ngủ. Một trong những ưu điểm lớn nhất của điều trị này là nó không có bất kỳ loại tác dụng phụ. Hơn nữa, không giống như thuốc ngủ chỉ có tác dụng chỉ là tạm thời, châm cứu có thể có lợi cho sức khoẻ của bạn bằng cách tạo ra những tác động tích cực lâu dài đối với sức khoẻ. Đau ngực: Đau thắt ngực chủ yếu gây ra do sự lưu thông máu vào tim bị hạn chế. Châm cứu điện có thể là một điều trị rất hiệu quả để chữa đau thắt ngực. Ngoại trừ việc sử dụng pin điện, châm cứu điện là gần như tương tự như châm cứu Trung Quốc truyền thống. Các xung điện nhẹ hoàn toàn vô hại và không gây ra bất kỳ phản ứng phụ nào và cũng ngăn ngừa sự tái phát của bệnh này. Hội chứng ống cổ tay (CTS) là một rối loạn y tế gây tê hoặc cảm giác ngứa ran ở ngón cái, giữa và một khu vực nhất định của ngón đeo nhẫn. Nó cũng kèm theo đau cổ tay hay cũng có thể dẫn đến đau cẳng tay và khuỷu tay. CTS chủ yếu xảy ra do di chuyển lặp đi lặp lại như sử dụng chuột hoặc bàn phím trong một thời gian rất dài. Châm cứu là phương pháp điều trị hiệu quả để chữa bệnh CTS. Những người sử dụng châm cứu để điều trị hội chứng này cho thấy khả năng phục hồi tốt. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng châm cứu xử lý CTS làm giảm chứng phù nề, sưng mô mềm và kích thích sự sản sinh ra một loại hoocmon giảm đau và viêm được gọi là cortisol. Vô sinh: Một số nghiên cứu đã cho thấy các báo cáo tích cực về những ảnh hưởng của châm cứu trong việc cải thiện và tăng cường chất lượng tinh dịch ở nam giới, từ đó tăng cường khả năng sinh sản của nam giới. Theo một nghiên cứu gần đây, châm cứu giúp tăng số tinh trùng bình thường cũng như giảm các khiếm khuyết về cấu trúc dẫn đến vô sinh ở nam giới mà không gây ra phản ứng phụ nào liên quan đến hành vi hoặc ham muốn tình dục. Cao huyết áp: Châm cứu rất hiệu quả trong việc chữa bệnh cao huyết áp. Châm cứu điều trị bệnh cao huyết áp bằng cách chọn một số điểm châm cứu trên cơ thể bệnh nhân tạo ra các hiệu ứng hạ huyết áp như làm dịu van tim và giảm áp lực trong khi co giãn.

