Những lợi ích vàng mà súp lơ mang lại cho sức khoẻ

Giảm viêm khớp: Súp lơ giàu nguồn vitamin K và axit béo omega 3, nó giúp làm giảm đau do viêm khớp. Súp lơ có đặc tính chống viêm giúp làm giảm viêm và đau khớp. Nó giúp giảm đau khớp ở bất kỳ phần nào của cơ thể. Ngăn ngừa loét dạ dày: Súp lơ là chất giàu có trong hợp chất được gọi là Glucoraphanin ngăn ngừa dạ dày khỏi các bệnh nhiễm trùng gây loét. Giàu nguồn chất xơ, nó cũng tốt cho sức khỏe của ruột. Nó thúc đẩy chuyển động ruột bình thường trong cơ thể, điều này lại tốt cho tình trạng táo bón mãn tính. Làm chậm quá trình lão hóa: Súp lơ giàu chất chống oxy hoá, nó giúp làm đảo ngược quá trình lão hóa ở phụ nữ. Chất chống oxy hoá trong súp lơ huỷ diệt các gốc tự do giúp làm chậm quá trình lão hóa. Hãy bao gồm nó trong kế hoạch ăn kiêng của bạn để có được một làn da trẻ trung hơn. Ngăn ngừa ung thư: Một nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng súp lơ có hàm lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hoá cao giúp ngăn ngừa các loại ung thư khác nhau trong cơ thể. Là một loại rau có nhiều chất xơ nên nó ngăn ngừa nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư dạ dày. Ăn súp lơ hàng ngày cũng ngăn ngừa nguy cơ bị ung thư vú. Súp lơ giàu folate còn được gọi là vitamin B9. Vitamin này thúc đẩy quá trình mang thai khỏe mạnh ở mọi giai đoạn. Và nó cũng ngăn ngừa nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ. Thiếu folate trong cơ thể thường gây ra vấn đề trong giai đoạn thứ hai của thai kỳ. Tốt cho tim mạch: Khi súp lơ giàu nguồn Allicin, nó làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim trong nhiều trường hợp. Súp lơ cũng có một hợp chất giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể. Mức cholesterol ổn định sẽ ngăn ngừa nguy cơ đau tim và các bệnh về tim khác. Giảm cân: Súp lơ giàu chất xơ, rất tốt cho chế độ ăn kiêng, nó thúc đẩy việc giảm cân hiệu quả. Bạn có thể ăn súp lơ không hoặc cho chúng vào salad, súp lơ không có calo nên nó an toàn để ăn kiêng. Kiểm soát huyết áp: Súp lơ giúp tăng mức lưu thông máu bình thường đến tất cả các cơ quan thiết yếu trong cơ thể. Nó không chỉ làm tăng lưu lượng máu mà còn giúp duy trì mức huyết áp bình thường của cơ thể. Giúp tăng khả năng miễn dịch: Súp lơ có tất cả các dưỡng chất thiết yếu và vitamin, nó giúp xây dựng hệ thống miễn dịch khoẻ mạnh của cơ thể. Nó giúp khắc phục tình trạng mệt mỏi, thúc đẩy sự tiêu hóa lành mạnh. Súp lơ giàu vitamin B, magiê, kali và niacin, rất tốt cho máu và sức khoẻ của xương.

