Những món ăn dễ gây nghiện nhưng có hại cho sức khỏe

Ngũ cốc ăn sáng: Thủ phạm ở đây là đường, nhất là khi kết hợp với các loại ngũ cốc ít chất xơ. Hãy chú ý đến những thông tin dinh dưỡng bên ngoài. Lời khuyên cho những người thích loại thực phẩm này là hãy chọn những loại ngũ cốc có ít hơn 4 gram đường trong mỗi gói. Bánh burger kẹp pho mai: Việc ăn nhiều bánh burger không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn có nhiều hiểm họa khác: Ăn quá nhiều thịt đỏ làm tăng khả năng bị ung thư, hỏng thận, tiểu đường loại 2 và các bệnh khác. Bỏng ngô quay bằng lò vi sóng: Nguy cơ thực sự nằm ở đường viền của túi đựng bỏng ngô khi quay trong lò vi sóng. Bên trong chúng có chứa một chất hóa học là acid perfluoroctanic (PFOA) gây hại cho sức khỏe. Khoai tây chiên: Khoai tây chiên kiểu Pháp là áp lực to lớn dành cho những người ăn kiêng. Đây là sản phẩm tập hợp của bộ ba đường, chất béo và muối. Kẹo: Theo nghiên cứu thì thực phẩm có đường từ ngay trong bụng mẹ và suốt thời thơ ấu sẽ khiến cảm giác thích và thèm đường nhiều hơn khi lớn lên. Nếu không chú ý đến chế độ ăn uống của con bạn hoặc chính bản thân mình, bạn có thể trở thành một người nghiện kẹo ngọt. Nước ngọt: Bạn có thể không biết là lượng đường cao chót vót trong đồ uống có gas sẽ làm tăng đường huyết của cơ thể. Theo thời gian, nó sẽ khiến cơ thể bạn kháng insulin và phát triển thành bệnh tiểu đường. Và hiển nhiên, nước ngọt cũng không thể giúp bạn có được vòng eo hoàn hảo. Pizza: Pizza càng qua nhiều công đoạn chế biến thì càng có hại, hãy cố gắng tìm những loại pizza với thành phần tươi và chứa ít phomai, vì loại thực phẩm này thường trải qua ít công đoạn chế biến hơn. Nếu như bạn tự làm bánh pizza thì hãy sử dụng bột súp lơ, vẫn đảm bảo hương vị ngon và tốt cho sức khỏe. Sô cô la: Chất chocoholics trong sô cô la được xác định là có phản ứng thể chất, hành vi, cảm xúc giống như điều khiển những người bị nghiện. Sô cô la đen với nồng độ ca cao lớn sẽ mang đến một số lợi ích sức khỏe, tuy nhiên, sô cô la đã qua chế biến với sữa dạng rắn, dầu, chất béo và đường là nguyên nhân khiến bạn không ngừng nghĩ đến. Thịt chế biến sẵn: Thịt chế biến sẵn ăn đúng là rất ngon, dễ gây nghiện, nhưng một nghiên cứu mới công bố của WHO đã khẳng định có mối liên hệ giữa việc ăn nhiều thịt chế biến sẵn với ung thư trực tràng. Thật không may, danh sách những loại thực phẩm chế biến sẵn bị báo động đỏ không chỉ có xúc xích và thịt xông khói mà còn có cả thịt muối, thịt nguội... Bánh rán: Đường là chất có tiềm năng gây nghiện cao, một số nghiên cứu thực hiện trên chuột khi ăn đường với số lượng lớn, lượng dopamine được sản xuất ra sẽ nhiều hơn. Việc phát hành dopamine trong cơ thể nhiều hơn giống như bạn đang lạm dụng một số loại thuốc.

