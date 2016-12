Những người không nên ăn súp lơ

Súp lơ được biết đến là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với những lợi ích sau: Tăng cường hệ miễn dịch: Trong thành phần của súp lơ có vitamin C, beta-carotene, kali và sunphat, không những chống lại sự oxy hóa của tế bào mà còn giúp tăng sức đề kháng, miễn dịch cho cơ thể, chống lại các bệnh tật. Giúp xương chắc khỏe: Súp lơ tăng cường canxi cho hệ xương chắc khỏe hơn, đồng thời canxi còn làm tăng độ minh mẫn nhờ sự đả thông hệ thống thần kinh trung ương. Giảm nguy cơ mắc ung thư: Glucosinolates, vitamin C, beta-carotene sẽ kích hoạt các enzymes trung hòa, giảm các tế bào ác tính, nhờ đó giảm nguy cơ mắc các loại bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư bàng quang... Súp lơ tốt cho hệ tim mạch: Hàm lượng vitamin dồi dào cùng các khoáng chất trong súp lơ có tác dụng giữ cho hệ tim mạch luôn khỏe mạnh và loại bỏ các colesterol xấu trong máu. Làm chậm quá trình lão hóa: Chất sulforaphan trong súp lơ có khả năng kích hoạt các gen và enzymes trong cơ thể chống lại sự lão hóa của tế bào. Khi trong thời kỳ nhất định hoặc mắc 1 số bệnh, súp lơ lại gây hại cho sức khỏe con người. Phụ nữ mang thai thường xuyên ăn súp lơ sẽ tích trữ một lượng lớn vitamin C trong cơ thể, điều này không tốt cho quá trình mang thai và cũng có thể làm tăng nguy cơ sảy thai. Người mắc bệnh gout: Do súp lơ chứa hàm lượng purin lớn nên chúng sẽ là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout. Đặc biệt với những người đã mắc bệnh, nếu ăn súp lơ sẽ thấy bệnh nặng hơn. Người đau dạ dày: Mặc dù súp lơ mang một lượng chất xơ không nhỏ nhưng nó lại dễ gây ra tình trạng đầy hơi khi ăn sống. Vì vậy, nên luộc chín súp lơ hoặc thay thế bằng các thực phẩm dễ tiêu khác tương tự như cà rốt, khoai lang ...

