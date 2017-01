Những người nào không nên ăn chay?

Người gầy: Theo cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng, những người bị nhẹ cân, cho dù vì rối loạn ăn uống hoặc do các vấn đề khác, đều không nên theo đuổi chế độ ăn thuần chay. Bà bầu: Phụ nữ mang thai mà ăn chay thường xuyên không tăng cân, dễ bị thiếu máu, sinh con nhẹ cân, sinh non hoặc suy dinh dưỡng bào thai. Người có tiền sử rối loạn ăn uống: Nhiều người bị lười ăn, chán ăn đã lựa chọn việc ăn chay, điều này khiến cho bệnh rối loạn ăn uống càng thêm nặng và rõ ràng ăn chay không phù hợp. Người thiếu máu: Nếu người mắc chứng thiếu máu áp dụng một chế độ ăn chay không thịt thì lượng chất sắt sẽ thiếu hụt, tình trạng thiếu máu sẽ trở nên nặng thêm. Người mới ốm dậy: Với chế độ ăn uống khắt khe như ăn chay, ít chất đạm, ít cholesterol và chất béo thì những người vừa ốm dậy không phải là đối tượng thích hợp của chế độ ăn này. Người bị loét dạ dày: Vì rau củ chứa nhiều gluten nên những người bị bệnh này có thể không hấp thu được dinh dưỡng đầy đủ từ một bữa ăn chay, gây nên tình trạng thiếu chất. Người bị dị ứng thực phẩm: Những người này nếu ăn chay sẽ bị thiếu chất đạm trầm trọng và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Trẻ em: Trẻ nhỏ là đối tượng cần được đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng một cách hiệu quả nhất có thể, cho nên trẻ em không nên ăn chay. Nam giới tuổi dưới 50-60: Trong thực đơn ăn chay, đậu tương chiếm phần không nhỏ. Nhưng đậu tương có chứa nhiều hàm lượng oestrogen (nội tiết tố nữ), do đó sẽ phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh giới tính.

