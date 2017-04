Những siêu thực phẩm giúp phụ nữ “trẻ mãi không già”

Lạc. Lạc thực phẩm chống lão hóa tuyệt vời. Lạc chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Súp lơ. Súp lơ rất giàu vitamin C và carotene, là thực phẩm chống ung thư và suy thoái tốt nhất. Mỗi tuần nên ăn 2 bữa súp lơ để cung cấp đủ chất dinh dưỡng carotene chống lại sự lão hóa của cơ thể. Táo. Táo giàu chất xơ và chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, là những thành phần chống ung thư và sự lão hóa của cơ thể. Quả bơ. Quả bơ vừa là loại thực phẩm giúp giảm cân, cho thân hình thon gọn, vừa loại thực phẩm giúp chống lão hóa rất hiệu quả. Nước khoáng. Hãy uống đủ 2,5 lít nước mỗi ngày nếu bạn muốn cơ thể khỏe mạnh và làn da đẹp, giảm sự lão hóa. Bắp. Các nhà nghiên cứu suy đoán các hợp chất IP6 được tìm thấy trong ngô (bắp) ngăn chặn phân chia tế bào, chống lại sự lão hóa và ngăn chặn nếp nhăn xuất hiện sớm. Rau chân vịt. Ăn nhiều rau chân vịt sẽ giúp giảm mức độ suy giảm nhận thức theo tuổi tác. Khoai lang. Khoai lang có chứa lycopene, giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím - một tác nhân nguy hiểm của mọi làn da. Quả mâm xôi và người anh em của nó như trái nam việt quất và dâu tây... là các loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ chống lại sự suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần. Đậu nành. Trong đậu nành có chứa một lượng lớn giàu Isoflavones, giúp giảm bớt không gian hoạt động mạnh mẽ của estrogen, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Hạt sen. Sử dụng các sản phẩm từ hạt sen thường xuyên rất tốt cho cơ thể, bạn còn hấp thụ được một loại enzyme giúp tăng tính đàn hồi của da để ngăn ngừa lão hóa một cách hữu hiệu. Cà rốt. Ai cũng biết rằng cà rốt rất giàu vitamin, không những vitamin A giúp cho mắt sáng khỏe mà còn có tác dụng làm da mặt trơn mịn, tóc óng ả khỏe mạnh hơn. Cacao. Cacao dẫn đầu danh sách các loại thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa, hơn cả rượu vang đỏ, trà xanh và trà đen. Bí. Trong bí có chứa nhiều vitamin C, chất xơ và protit collagen, trong đó vitamin C và protit collagen có tác dụng làm da sáng mịn màng căng bóng, giảm các nếp nhăn trên mặt. Omega-3 có nguồn gốc từ cá còn giúp tăng cảm giác hạnh phúc ngay cả khi đã nhiều tuổi. Đây là một hoạt chất được chỉ ra khá công dụng cho việc làm đẹp của các chị em tại nhà.

Lạc. Lạc thực phẩm chống lão hóa tuyệt vời. Lạc chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Súp lơ. Súp lơ rất giàu vitamin C và carotene, là thực phẩm chống ung thư và suy thoái tốt nhất. Mỗi tuần nên ăn 2 bữa súp lơ để cung cấp đủ chất dinh dưỡng carotene chống lại sự lão hóa của cơ thể. Táo. Táo giàu chất xơ và chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, là những thành phần chống ung thư và sự lão hóa của cơ thể. Quả bơ. Quả bơ vừa là loại thực phẩm giúp giảm cân, cho thân hình thon gọn, vừa loại thực phẩm giúp chống lão hóa rất hiệu quả. Nước khoáng. Hãy uống đủ 2,5 lít nước mỗi ngày nếu bạn muốn cơ thể khỏe mạnh và làn da đẹp, giảm sự lão hóa. Bắp. Các nhà nghiên cứu suy đoán các hợp chất IP6 được tìm thấy trong ngô (bắp) ngăn chặn phân chia tế bào, chống lại sự lão hóa và ngăn chặn nếp nhăn xuất hiện sớm. Rau chân vịt. Ăn nhiều rau chân vịt sẽ giúp giảm mức độ suy giảm nhận thức theo tuổi tác. Khoai lang. Khoai lang có chứa lycopene, giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím - một tác nhân nguy hiểm của mọi làn da. Quả mâm xôi và người anh em của nó như trái nam việt quất và dâu tây... là các loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ chống lại sự suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần. Đậu nành. Trong đậu nành có chứa một lượng lớn giàu Isoflavones, giúp giảm bớt không gian hoạt động mạnh mẽ của estrogen, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Hạt sen. Sử dụng các sản phẩm từ hạt sen thường xuyên rất tốt cho cơ thể, bạn còn hấp thụ được một loại enzyme giúp tăng tính đàn hồi của da để ngăn ngừa lão hóa một cách hữu hiệu. Cà rốt. Ai cũng biết rằng cà rốt rất giàu vitamin, không những vitamin A giúp cho mắt sáng khỏe mà còn có tác dụng làm da mặt trơn mịn, tóc óng ả khỏe mạnh hơn. Cacao. Cacao dẫn đầu danh sách các loại thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa, hơn cả rượu vang đỏ, trà xanh và trà đen. Bí. Trong bí có chứa nhiều vitamin C, chất xơ và protit collagen, trong đó vitamin C và protit collagen có tác dụng làm da sáng mịn màng căng bóng, giảm các nếp nhăn trên mặt. Omega-3 có nguồn gốc từ cá còn giúp tăng cảm giác hạnh phúc ngay cả khi đã nhiều tuổi. Đây là một hoạt chất được chỉ ra khá công dụng cho việc làm đẹp của các chị em tại nhà.