Những thực phẩm giúp phụ nữ trung niên tràn đầy sinh lực

Cam: Ăn một trái cam tươi mỗi ngày sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, giúp cho xương và hệ thống miễn dịch phát triển ổn định, chống oxy hóa. Rượu vang: Các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh, phụ nữ tuổi trung niên nếu uống 1-2 ly rượu vang mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh về tim mạch và có tác dụng tốt đối với hệ thần kinh. Cải bắp: Có chứa nhiều chất sulforaphane- làm tăng sản xuất các loại enzyme, giúp loại bỏ các hóa chất hoạt động tự do, phá hủy các tế bào gây ung thư. Trà xanh: Có hàm lượng polyphenol cao – có các đặc tính chống lão hóa tuyệt vời. Một vài nghiên cứu cho rằng trà xanh giúp giảm cân hiệu quả. Sữa chua: Sữa chua giàu đạm, có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cải thiện chứng phù và làm chậm quá trình lão hóa; cải thiện hệ tiêu hóa và có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Các loại cá: Nguy cơ mắc bệnh tim có thể tăng sau khi mãn kinh, vì vậy bạn nên ăn ít nhất 2 phần cá mỗi tuần. Một vào nghiên cứu cũng cho thấy dầu cá giúp ngăn ngừa ung thư vú. Đậu nành và tinh chất đậu nành: Isoflavone chiết xuất từ đậu nành có tác dụng giúp cân bằng nội tiết tố, gìn giữ nét xuân cho phụ nữ từ sau tuổi 35. Khoai lang: Giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, khoai lang chứa nhiều vitamin C, giúp nuôi dưỡng làn da của bạn. Cà chua: Vitamin A, vitamin C và beta-carotene có trong cà chua hoạt động như các chất chống oxy hóa, làm sạch các gốc tự do gây tổn hại đến máu. Ngũ cốc nguyên cám: Rất dồi dào chất xơ và kali, giúp ngăn ngừa tăng huyết áp và thừa cân. Hãy bổ sung gạo lứt vào chế độ ăn của bạn.

