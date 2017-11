Những thực phẩm người mắc bệnh tim nên tránh xa

Thịt chế biến sẵn: Thịt xông khói, xúc xích hay giăm bông... là là một phần trong chế độ ăn uống hàng ngày của nhiều người. Mặc dù khá tiện lợi nhưng những thực phẩm này chứa các hóa chất và muối khi chế biến, gây hại cho trái tim. Thịt đỏ: Những loại thịt này chứa nhiều chất béo no, cholesterol và muối, không tốt cho những người mắc bệnh tim mạch. Khoai tây chiên: Món ăn nhẹ này chứa những chất béo, natri và carbohydrates. Một nghiên cứu được công bố trên tờ New England Journal of Medicine cho thấy 99,2% người trên thế giới tiêu thụ trên 2.000 mg natri trong khi chỉ nên tiêu thụ 1.500 mg mỗi ngày. Những người tiêu thụ trên 2.000 mg natri mỗi ngày thì có đến 1/10 tử vong vì tim mạch. Pizza: Trong pizza chứa một lượng lớn carbohydrate, muối và phô mai đã chế biến, không hề tốt cho tim mạch. Soda: Soda có thể làm tăng cân, điều này không tốt cho tim mạch. Theo Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ, "gần 70 % người Mỹ trưởng thành bị thừa cân hoặc béo phì, béo phì làm cho bạn có nguy cơ cao về các vấn đề về sức khoẻ như bệnh tim, đột quỵ, cao huyết áp, tiểu đường..." Muối: Muối ăn có thể gây ra các vấn đề về huyết áp. Nếu huyết áp quá cao, động mạch có thể cứng và hẹp, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Nếu đang phải vật lộn với huyết áp cao, hãy hạn chế lượng muối ăn vào và ăn các loại vị giác mặn như gia vị, cà ri, tỏi, hương thảo, quế ... để có thể làm giảm huyết áp. Ngũ cốc đóng hộp: Đường không tốt cho răng,vòng eo và cả trái tim. Nghiên cứu cho thấy, người tiêu thụ từ 17 - 21% lượng calo từ đường có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 38% so với những người tiêu thụ 8% lượng calo từ đường. Bánh mì trắng: Bánh mì trắng, mì ống và gạo trắng là tinh bột, sẽ chuyển hóa thành đường khi hấp thụ vào cơ thể. Vậy nên, hãy sử dụng những thực phẩm chứa nhiều chất xơ hơn, tiêu hóa chậm hơn để giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Nước tăng lực: Đồ uống tăng lực thường giúp cơ thể tăng năng lượng. Tuy nhiên, các chất kích thích, caffeine trong nước tăng lực có thể gây loạn nhịp tim. Đồ rán: Những món ăn rán giòn có thể rất ngon nhưng lại không tốt cho cơ thể. Những món ăn chiên lâu làm thay đổi cấu trúc của vitamin và chất chống oxy hoá. Khi ăn thực phẩm này không chỉ nhận được thêm chất béo và calo mà còn gây tổn hại cơ thể. Mì ăn liền: Là món ăn quen thuộc với nhiều người, nhưng mì ăn liền chứa nhiều muối khiến cơ thể giữ chất lỏng dư thừa, làm tăng huyết áp gây hại cho tim. Kem phủ bánh ngọt: Ngoài việc chứa đầy chất bảo quản và các thành phần như đường, calo, chất béo, lớp kem này là cơn ác mộng đường cho tim mạch.

