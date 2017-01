Những thực phẩm rất tốt cho người đau dạ dày

Rau chân vịt (rau bó xôi) chứa hàm lượng lớn scellulose. Sự hấp thụ đầy đủ của cellulose có thể thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện đại tiện. Nếu bạn thường xuyên ăn rau chân vịt, gan, ruột, dạ dày của bạn có thể được bảo vệ tốt. Bắp cải: chứa nhiều vitamin K1 và vitamin U. Sự hấp thụ hai loại vitamin này có thể chống loét dạ dày, bảo vệ màng nhầy và làm giảm nguy cơ mắc bệnh dạ dày. Hãy chắc chắn rằng bạn ăn bắp cải chín nhé. Khoai lang + khoai tây: Hai loại củ này chứa hàm lượng tinh bột cao, sau khi tinh bột xâm nhập vào cơ thể nó được chuyển đổi thành glucose giúp bảo vệ dạ dày rất hiệu quả. Tuy nhiên, không nên ăn khi bụng đang rất đói. Táo và bí đỏ: Trong thành phần của táo và bí đỏ chứa nhiều pectin, là chất thúc đẩy sự hoạt động của đường ruột và dạ dày, giúp quá trình bài tiết thuận lợi hơn. Sữa chua: rất tốt cho hệ tiêu hoá, tăng lượng vi sinh bên trong thành ruột, giảm các triệu chứng khó chịu. Không nên ăn sữa chua khi bụng đói, cũng không nên ăn quá nhiều sữa chua. Thì là: chứa nhiều khoáng chất Fennel, vitamin C, chất xơ, mangan, kali, magiê, canxi, sắt, vitamin B3... giúp kháng khuẩn, hữu ích cho hệ miễn dịch. Các chất xơ có trong thì là ngăn ngừa ung thư đường ruột do nó có tác dụng loại bỏ độc tố. Đu đủ: Đu đủ có tác dụng xoa dịu dạ dày tạo cảm giác dễ chịu. Ăn đu đủ chín thường xuyên sẽ kích thích hệ tiêu hoá, giảm bớt các triệu chứng khó tiêu, táo bón. Chú ý nên ăn đu đủ sau bữa ăn. Gừng: Gừng có thể điều trị tình trạng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng, vì trong gừng có chứa nhiều chất chống oxy hoá. Chuối: chứa protein, nhiều chất xơ, kali, magie, natri, canxi, sắt, vitamin C, A, B6… Người bị đau dạ dày cần ăn các loại chuối già, chuối cau… chọn chuối chín vừa và chỉ nên ăn chuối khi no. Chuối có tác dụng bảo vệ dạ dày do nó trung hòa axit dạ dày.

Rau chân vịt (rau bó xôi) chứa hàm lượng lớn scellulose. Sự hấp thụ đầy đủ của cellulose có thể thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện đại tiện. Nếu bạn thường xuyên ăn rau chân vịt, gan, ruột, dạ dày của bạn có thể được bảo vệ tốt. Bắp cải: chứa nhiều vitamin K1 và vitamin U. Sự hấp thụ hai loại vitamin này có thể chống loét dạ dày, bảo vệ màng nhầy và làm giảm nguy cơ mắc bệnh dạ dày. Hãy chắc chắn rằng bạn ăn bắp cải chín nhé. Khoai lang + khoai tây: Hai loại củ này chứa hàm lượng tinh bột cao, sau khi tinh bột xâm nhập vào cơ thể nó được chuyển đổi thành glucose giúp bảo vệ dạ dày rất hiệu quả. Tuy nhiên, không nên ăn khi bụng đang rất đói. Táo và bí đỏ: Trong thành phần của táo và bí đỏ chứa nhiều pectin, là chất thúc đẩy sự hoạt động của đường ruột và dạ dày, giúp quá trình bài tiết thuận lợi hơn. Sữa chua: rất tốt cho hệ tiêu hoá, tăng lượng vi sinh bên trong thành ruột, giảm các triệu chứng khó chịu. Không nên ăn sữa chua khi bụng đói, cũng không nên ăn quá nhiều sữa chua. Thì là: chứa nhiều khoáng chất Fennel, vitamin C, chất xơ, mangan, kali, magiê, canxi, sắt, vitamin B3... giúp kháng khuẩn, hữu ích cho hệ miễn dịch. Các chất xơ có trong thì là ngăn ngừa ung thư đường ruột do nó có tác dụng loại bỏ độc tố. Đu đủ: Đu đủ có tác dụng xoa dịu dạ dày tạo cảm giác dễ chịu. Ăn đu đủ chín thường xuyên sẽ kích thích hệ tiêu hoá, giảm bớt các triệu chứng khó tiêu, táo bón. Chú ý nên ăn đu đủ sau bữa ăn. Gừng: Gừng có thể điều trị tình trạng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng, vì trong gừng có chứa nhiều chất chống oxy hoá. Chuối: chứa protein, nhiều chất xơ, kali, magie, natri, canxi, sắt, vitamin C, A, B6… Người bị đau dạ dày cần ăn các loại chuối già, chuối cau… chọn chuối chín vừa và chỉ nên ăn chuối khi no. Chuối có tác dụng bảo vệ dạ dày do nó trung hòa axit dạ dày.