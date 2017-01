Những thực phẩm tốt cho tuyến tiền liệt

1. Cá có nhiều axit béo omega 3: Theo nghiên cứu của ĐH Y Harvard, Mỹ: Ăn cá có nhiều axit béo không no omega-3 như cá hồi, cá thu.. .giảm được 34-40% nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến. 2. Táo: Viêm tiền liệt tuyến mãn tính là loại bệnh rất hay gặp ở nam giới, thông thường bệnh nhân không cần phải uống thuốc, chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, triệu chứng bệnh sẽ tự biến mất. 3. Bí đỏ ‘hóa giải’ u xơ tiền liệt tuyến: Theo y học cổ truyền, bí đỏ có vị ngọt tính hơi ôn. Tác dụng bổ trung ích khí, thanh nhiệt, nhuận phế, sinh tân dịch, thường chữa đau đầu chóng mặt, mắt yếu, viêm gan, thận yếu. 4. Cháo trai – bài thuốc chữa u xơ tiền liệt tuyến. Thịt trai sông giàu đạm, can xi, phốt pho, một số vitamin như B1, B2, PP, C và đặc biệt là có rất nhiều kẽm. Ngoài làm thực phẩm, trai sông còn có nhiều tác dụng chữa bệnh. 5. Gừng chống ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà khoa học Trường Đại học bang Georgia, Mỹ phát hiện ra rằng chiết xuất từ gừng có triển vọng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và gây chết tế bào ung thư tuyến tiền liệt. 6. Giảm ung thư tiền liệt tuyến khi ăn nhiều các sản phẩm từ thực vật. Chế độ ăn uống giàu chất flavonoid có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với nam giới. Flavonoid có nhiều trong các loại trái cây như bưởi, trà, nho, dâu tây, hành tây,… 7. Quả óc chó chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Theo khuyến cáo của Viện nghiên cứu ung thư Mỹ (AICR) “Một số thành phần trong quả óc chó bao gồm alpha-linolenic acid (ALA), axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và phytosterols, chính là vũ khí chiếu đấu chống lại ung thư”. 8. Chế độ ăn ít chất béo là cách hiệu quả giúp ngừa sự tái phát ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà nghiên cứu tại Đại học California (UCLA) ở Los Angeles, Mỹ chỉ ra rằng chế độ ăn uống với ít chất béo là cách hiệu quả tránh bị viêm mạch máu và sự tái phát ung thư tuyến tiền liệt. 9. Cà chua: Trong cà chua có lycopene, đây là một hợp chất chống oxy hóa, chính chất này tạo ra sắc đỏ cho quả cà chua. 10. Bông cải xanh: Lý do để chọn bông cải xanh là vì chúng có chứa chất sulforaphane. Đây là chất được biết đến với tư cách là một vệ sĩ bảo vệ sức khỏe của bạn chống lại nguy cơ của căn bệnh ung thư quái ác. 11. Đậu nành: Có tác dụng tăng cường khả năng phòng bệnh của cơ thể chống lại các loại ung thư, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt. Tác dụng ấy có được là do isoflavone, một hợp chất còn được xem là estrogen thực vật. 12. Chế độ ăn uống sau phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến. Ngũ cốc nguyên cám: Các loại ngũ cốc nguyên cám và các loại đậu có thể chế biến thành thực phẩm chính. Không những cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể, đồng thời có tác dụng phòng chống ung thư như ngô, lúa mạch, bột mỳ lúa mạch, gạo đen, yến mạch… Ăn nhiều các loại tảo thực phẩm: Thực phẩm này có chứa interferon có tác dụng hiệu quả trong việc ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư. Do đó, cần tăng cường các loại thực phẩm tảo cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt sau mổ. Ăn nhiều các loại rau và hoa quả tươi: Trong các loại rau tươi có cà rốt, củ cải, bắp cải, súp lơ, tỏi, măng tây, cà chua và các loại quả như táo, sơn tra, dâu tây, kiwi, chuối, không những có nhiều vitamin, nguyên tố vi lượng mà còn có saponins, flavonoid, đều có tác dụng phòng chống ung thư tuyến tiền liệt. Chọn thực phẩm chứa lượng protein cao: Những thực phẩm có chứa nhiều protein, lượng mỡ và cholesterol thấp như các loại cá, tôm… có thể chế biến thành những món ăn dễ tiêu hóa. Ngoài ra, trứng cũng là thực phẩm chứa nhiều protein, tốt cho người bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

