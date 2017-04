Những thực phẩm tốt nhất cho người mắc bệnh viêm khớp

Dứa: Thực tế, dứa chứa rất nhiều bromelain, chất có thể giảm viêm sưng, và đó là lý do mà bạn có thể bổ sung dứa vào chế độ ăn chữa viêm khớp. Nghệ: Được sử dụng nhiều trong các món ăn châu Á, đặc biệt là Ấn Độ để tạo mùi và màu đặc trưng. Bên cạnh đó, nghệ còn được dùng trong điều trị viêm khớp bởi các thành phần kháng khuẩn và chống viêm sưng có trong nghệ. Tôm: Có chứa rất nhiều vitamin E và dinh dưỡng này có tác dụng lớn trong việc điều trị viêm khớp. Theo các nghiên cứu, ăn tôm thường xuyên cũng như bổ sung các thực phẩm giàu vitamin E và các chất chống ôxy hóa khác có thể giúp chữa trị viêm khớp mãn tính hiệu quả. Bánh mỳ và ngũ cốc: Có thể giúp điều trị các triệu chứng viêm sưng và hỗ trợ điều trị viêm khớp. Bạn nên ăn bánh mỳ và ngũ cốc vào buổi sáng để các khớp dễ cử động vào buổi sáng. Lạc: Có nguồn niaxinamit lớn có thể giúp tăng tính đàn hồi của khớp. Thêm vào đó, lạc còn chứa nhiều vitamin B3 giúp điều trị bệnh viêm khớp mãn tính. Bổ sung vitamin B3 trong các bữa ăn hàng ngày không những giúp giảm viêm sưng mà còn tăng tính dẻo dai của khớp. Đậu phụ: Có nhiều protein, thành phần được chứng minh là có thể giảm nguy cơ bị bệnh viêm khớp mãn tính. Do đó, ăn nhiều đậu phụ có thể hỗ trợ điều trị viêm sưng ở khớp đầu gối. Bạn có thể ăn đậu phụ non, rán chúng hay chế biến cùng các thực phẩm khác theo nhiều cách khác nhau. Nước cam: Họ cam chanh rất giàu vitamin C, yếu tố quan trọng để tăng cường sức khỏe của sụn khớp. Thiếu vitamin C có thể dẫn đến các vấn đề về phát triển răng, xương và sụn khớp. Theo nhiều nghiên cứu, uống nhiều nước cam có thể giúp sụn khớp chắc khỏe hơn và phòng ngừa bệnh viêm khớp ở tuổi già. Trà xanh: Chứa chất kháng viêm và cả chất chống ôxy hóa nên được dùng để điều trị các vấn đề về viêm khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các thành phần trong trà xanh có thể ức chế các enzin và các thành phần hóa học làm hỏng sụn khớp. Cá hồi: Là nguồn omega 3 tự nhiên giúp phòng ngừa viêm khớp và tăng tính chắc khỏe cho xương. Quả việt quất: Chứa rất nhiều các chất chống ôxy hóa giúp tăng sức đề kháng cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả việt quất có thể giúp ngăn ngừa viêm khớp và sử dụng quả việt quất hàng ngày có thể giúp người ăn cải thiện các vấn đề về sưng tấy hiệu quả. Chuối: Chứa nhiều kali và magiê cần thiết để duy trì sự chắc khỏe của xương khớp. Bên cạnh đó, magiê có thể giúp thuyên giảm các triệu trứng của bệnh viêm khớp. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp cũng gặp vấn đề khử khoáng ở xương, và ăn chuối thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa quá trình trên hiệu quả.