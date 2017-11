Những tình trạng sức khỏe có thể điều trị bằng châm cứu

Châm cứu sử dụng điều trị kết hợp với y học phương Tây, tạo sự cân bằng và lưu thông năng lượng, máu trong cơ thể nhiều hơn. Đau ở phần lưng thấp, đầu gối và cổ: Theo nghiên cứu tại Archives of Internal Medicinecho cho thấy châm cứu điều trị bốn bệnh đau mãn tính như đau lưng, đau đầu mãn tính viêm xương khớp... Chịu tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị: Châm cứu có thể giúp điều trị buồn nôn, một tác dụng phụ thường gặp của hóa trị liệu đối với người bị ung thư. Tăng khả năng sinh con: Một nghiên cứu từ Đại học Tel Aviv cho thấy khi kết hợp với phương pháp điều trị sinh đẻ ở phương Tây, châm cứu tăng tỷ lệ thụ thai lên 26 %, do đó 65,5 % những người tham gia châm cứu có thể thụ thai so với 39,4 % của nhóm không châm cứu. Các vấn đề về tiêu hóa: Châm cứu có thể giúp giải tỏa các triệu chứng ợ nóng, táo bón và thậm chí cả các triệu chứng của viêm loét đại tràng. Rối loạn tâm trạng: Châm cứu có thể giúp kiểm soát sự lo lắng và hạn chế nguy cơ trầm cảm, tăng sản xuất dopamine và serotonin cũng như endorphins, chất làm tâm trạng tốt lên và ngủ ngon hơn. Phục hồi chức năng: Châm cứu làm tăng lưu lượng máu, điều trị cho các vùng trên cơ thể mà không nhận đủ lưu lượng máu, có thể là hệ quả của những cơn đột quỵ. Rối loạn giấc ngủ: Châm cứu giúp thư giãn, điều trị rối loạn giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Châm cứu sử dụng điều trị kết hợp với y học phương Tây, tạo sự cân bằng và lưu thông năng lượng, máu trong cơ thể nhiều hơn. Đau ở phần lưng thấp, đầu gối và cổ: Theo nghiên cứu tại Archives of Internal Medicinecho cho thấy châm cứu điều trị bốn bệnh đau mãn tính như đau lưng, đau đầu mãn tính viêm xương khớp...

Chịu tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị: Châm cứu có thể giúp điều trị buồn nôn, một tác dụng phụ thường gặp của hóa trị liệu đối với người bị ung thư.

Tăng khả năng sinh con: Một nghiên cứu từ Đại học Tel Aviv cho thấy khi kết hợp với phương pháp điều trị sinh đẻ ở phương Tây, châm cứu tăng tỷ lệ thụ thai lên 26 %, do đó 65,5 % những người tham gia châm cứu có thể thụ thai so với 39,4 % của nhóm không châm cứu.

Các vấn đề về tiêu hóa: Châm cứu có thể giúp giải tỏa các triệu chứng ợ nóng, táo bón và thậm chí cả các triệu chứng của viêm loét đại tràng. Rối loạn tâm trạng: Châm cứu có thể giúp kiểm soát sự lo lắng và hạn chế nguy cơ trầm cảm, tăng sản xuất dopamine và serotonin cũng như endorphins, chất làm tâm trạng tốt lên và ngủ ngon hơn. Phục hồi chức năng: Châm cứu làm tăng lưu lượng máu, điều trị cho các vùng trên cơ thể mà không nhận đủ lưu lượng máu, có thể là hệ quả của những cơn đột quỵ. Rối loạn giấc ngủ: Châm cứu giúp thư giãn, điều trị rối loạn giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ tốt hơn.