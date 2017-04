Những tư thế ngủ “chuẩn” đẩy lui bệnh tật

Đau lưng: Khi bị đau lưng, việc đơn giản bạn có thể làm để giải quyết tình trạng này là chọn tư thế ngủ phù hợp. Hãy đặt một chiếc gối dưới đầu gối, đồng thời đặt một chiếc khăn cuộn dưới đường cong phần lưng của bạn. Phần lưng cột sống sẽ được nhẹ nhàng nâng đỡ và giảm bớt áp lực Đau vai: Khi bị đau 1 bên vai, bạn hãy nằm nghiêng về phía không bị đau, đồng thời chân hơi co lại và có thể ôm gối vào ngực. Sau đó, hãy kẹp chiếc gối thứ hai vào giữa 2 đầu gối. Nếu đau ở cả 2 vai, hãy nằm ngửa và duỗi thoải mái cánh tay sang 2 bên. Bệnh viêm xoang: Đối với những người mắc bệnh xoang nên đặc biệt chú ý tư thế ngủ vì nó có thể làm giảm bớt hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh của bạn. Theo các bác sĩ từ đại học Y Harvard, những người mắc phải bệnh này nên ngủ với tư thế gối kê cao. Nếu nằm gối thấp, nước nhầy từ mũi sẽ chảy ra khiến người bệnh càng khó chịu Đau đầu: Tương tự như khi bị xoang, những người bị chứng đau đầu cũng nên chú ý tư thế ngủ. Theo các chuyên gia, bạn nên nằm ngửa, đặt 2 gối nhỏ chặn 2 bên đầu để tránh xoay cổ trong đêm. Vì nếu vô tình xoay cổ hay xoay người nhiều, tình trạng đau đầu có thể nặng thêm. Đau tiền kinh nguyệt: Kỳ nguyệt san đến thường kéo theo các triệu chứng khó chịu như đau bụng, đau lưng, đau tức ngực... Để giảm bớt tình trạng này, các chị em khi ngủ nên nằm ngửa và nhớ đặt 1 chiếc gối nhỏ dưới đầu gối để giữ cho cột sống không bị uốn cong quá nhiều. Cao huyết áp: Nghiên cứu của trường đại học Ehime University School of Medicine chỉ ra rằng tư thế nằm sấp giúp huyết áp tổng thể giảm, cải thiện tình trạng huyết áp cao rất thường gặp hiện nay. Do đó, nếu bạn là nam giới huyết áp cao thì có thể áp dụng cách ngủ này. Với nữ giới, tư thế này có thể ảnh hưởng không tốt cho ngực. Tiêu hóa kém: Khi cơ quan tiêu hóa gặp vấn đề, bạn dễ gặp các tình huống khó chịu như đầy bụng, ợ hơi..., giấc ngủ vì thế mà cũng bị ảnh hưởng. Các chuyên gia khuyên nên nằm nghiêng về bên trái để giúp bộ máy tiêu hóa vận hành được tốt hơn. Để tăng cường hiệu quả, bạn có thể kẹp thêm một chiếc gối giữa 2 chân trong khi ngủ. Đau cổ: Khi gặp tình trạng này, hãy dùng một chiếc khăn cuộn lại và đặt ngay dưới cổ, hoặc để tránh khăn bị xô lệch khi ngủ, bạn cũng có thể đặt cuộn khăn vào bên trong gối. Ợ nóng: Cuối cùng nhưng không kém phần khó chịu đó là những cơn ợ nóng. Chúng thường đến trong khi ngủ và khiến giấc ngủ của bạn bị gián đoạn, ngủ không ngon giấc. Cũng giống như những người có vấn đề về tiêu hóa, bạn hãy nằm về phía bên trái để ngăn chặn những cơn ợ nóng không mời mà đến này. Khó ngủ: Tránh xa điện thoại, cafe, chè... 7 tiếng trước khi đi ngủ. Luyện tập thể dụng thường xuyên vào buổi sáng. Ngủ ngáy: Kê tay dưới đầu, rửa mũi trước khi ngủ, không sử dụng chất có cồn. Hay thức giấc ban đêm: Không sử dụng đồ uống có cồn trước khi ngủ. Bảo đảm nhiệt độ phòng từ 20-22 độ C. Khó thức dậy: Cố gắng thức giấc vào cùng 1 thời điểm tạo ra đồng hồ sinh học cho cơ thể. Bị chuột rút: Mát-xa vùng bị đau ấm lên rồi kéo căng cơ bắp.

