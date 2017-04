Những yếu tố gây ung thư có thể phòng tránh được

Rượu, bia: Rượu được biết là nguyên nhân gây ra ung thư khoang miệng, hầu họng, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư đại trực tràng và ung thư vú ở nữ giới. Béo phì: Thừa cân hay béo phì có mối liên quan rõ ràng làm tăng nguy cơ nhiều loại ung thư như: ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, thực quản, dạ dày, ung thư thận, tụy… Các loại thịt đỏ: Cơ quan phòng chống ung thư của WHO cũng báo cáo rằng các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt lợn, thịt cừu) có thể là nguyên nhân gây ra ung thư. Thuốc lá: Hút thuốc lá chiếm khoảng 30% tổng số người chết do ung thư, trong đó 80% là chết do ung thư phổi. Phơi nắng: Tia cực tím (tia UV) phát ra từ mặt trời và các nguồn nhân tạo là nguyên nhân hàng đầu gây nên các bệnh ung thư da. Một chế độ ăn nhiều rau, trái cây và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Hoạt động thể chất thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện nồng độ hóc môn và tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Đường có thể gián tiếp gây tăng nguy cơ ung thư. Theo WHO, thịt qua chế biến có chứa chất gây ra ung thư, như các loại thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt dùng trong các bữa ăn nhanh. Virus HPV: HPV gây ra hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung, cũng như nhiều loại ung thư như: ung thư âm đạo, âm hộ, ung thư hậu môn, ung thư dương vật và ung thư hầu miệng. Tuy nhiên, HPV có thể ngăn ngừa được bằng cách tiêm vắc-xin phòng HPV-16 và HPV-18.

