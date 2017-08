Nước tiểu có bọt là dấu hiệu của những bệnh gì?

UTI (nhiễm trùng đường tiểu) là một trong những vấn đề phổ biến và nghiêm trọng mà phụ nữ phải đối mặt. Theo thống kê của tổ chức Y tế Thế giới thì có đến 80% số bệnh nhân lớn tuổi bị nhiễm trùng đường tiểu là do một loại vi khuẩn có tên là Escherichia coli (E.coli) gây nên. Vi khuẩn và nấm xâm nhập vào đường tiểu và gây cảm giác nóng bỏng, do đó dẫn đến nước bọt. Vì vậy, nếu bạn đang phải đối mặt với vấn đề này, hãy hỏi ý kiến bác sĩ vì UTI cần được điều trị bằng kháng sinh. Vấn đề về thận: Thận là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể, thận gặp vấn đề có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ. Vì vậy, nếu bạn liên tục có bọt nước tiểu, hay thậm chí bạn phải chịu những đau đớn từ một vấn đề về thận. Bạn có thể bị sỏi thận và nó gây bọt nước tiểu. Trước khi quá muộn, bạn hãy đi khám sức khoẻ để biết bệnh và chữa trị kịp thời. Bệnh tiểu đường: Một nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận là bệnh tiểu đường. Thường thì những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thì nước tiểu thường có bọt hoặc bong bóng. Bệnh tim: Bệnh tim có thể là một trong những lý do gây ra bọt nước tiểu. Ngoài ra, đột quỵ, đau tim hoặc huyết áp cao có thể là lý cho sự xuất hiện của bọt nước tiểu. Các bệnh về tim cần sự trợ giúp y tế hợp lý của các chuyên gia. Bạn đừng bỏ qua các dấu hiệu của bọt nước tiểu vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề của sức khoẻ. Đạm niệu (protein niệu) là tình trạng có protein trong nước tiểu, đây là một dấu hiệu bất thường cảnh báo thận có vấn đề. Thận khỏe mạnh không cho phép một lượng lớn protein đi qua bộ lọc nhưng nếu bộ lọc bị hư hỏng do bệnh thận có thể khiến các protein như albumin rò rỉ từ máu vào nước tiểu. Căng thẳng: Một ngày tồi tệ tại văn phòng hoặc quá nhiều áp lực công việc có thể là một lý do khác cho nước tiểu có bọt. Cố gắng thư giãn tâm trí của bạn. Một vài phút thiền có thể giúp ích rất nhiều. Nó không chỉ góp phần làm não bộ thư giãn mà còn giải quyết những vấn đề không mong muốn khác. Mất nước: Mất nước là một trong những nguyên nhân chính gây ra bọt nước tiểu. Nước chiếm 2/3 trong cơ thể của chúng ta và giúp loại bỏ chất thải trong cơ thể thông qua đường tiểu. Cơ thể cần một lượng nước lớn để duy trì hoạt động đào thải chất độc hiệu quả.

UTI (nhiễm trùng đường tiểu) là một trong những vấn đề phổ biến và nghiêm trọng mà phụ nữ phải đối mặt. Theo thống kê của tổ chức Y tế Thế giới thì có đến 80% số bệnh nhân lớn tuổi bị nhiễm trùng đường tiểu là do một loại vi khuẩn có tên là Escherichia coli (E.coli) gây nên. Vi khuẩn và nấm xâm nhập vào đường tiểu và gây cảm giác nóng bỏng, do đó dẫn đến nước bọt. Vì vậy, nếu bạn đang phải đối mặt với vấn đề này, hãy hỏi ý kiến bác sĩ vì UTI cần được điều trị bằng kháng sinh. Vấn đề về thận: Thận là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể, thận gặp vấn đề có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ. Vì vậy, nếu bạn liên tục có bọt nước tiểu, hay thậm chí bạn phải chịu những đau đớn từ một vấn đề về thận. Bạn có thể bị sỏi thận và nó gây bọt nước tiểu. Trước khi quá muộn, bạn hãy đi khám sức khoẻ để biết bệnh và chữa trị kịp thời. Bệnh tiểu đường: Một nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận là bệnh tiểu đường. Thường thì những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thì nước tiểu thường có bọt hoặc bong bóng. Bệnh tim: Bệnh tim có thể là một trong những lý do gây ra bọt nước tiểu. Ngoài ra, đột quỵ, đau tim hoặc huyết áp cao có thể là lý cho sự xuất hiện của bọt nước tiểu. Các bệnh về tim cần sự trợ giúp y tế hợp lý của các chuyên gia. Bạn đừng bỏ qua các dấu hiệu của bọt nước tiểu vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề của sức khoẻ. Đạm niệu (protein niệu) là tình trạng có protein trong nước tiểu, đây là một dấu hiệu bất thường cảnh báo thận có vấn đề. Thận khỏe mạnh không cho phép một lượng lớn protein đi qua bộ lọc nhưng nếu bộ lọc bị hư hỏng do bệnh thận có thể khiến các protein như albumin rò rỉ từ máu vào nước tiểu. Căng thẳng: Một ngày tồi tệ tại văn phòng hoặc quá nhiều áp lực công việc có thể là một lý do khác cho nước tiểu có bọt. Cố gắng thư giãn tâm trí của bạn. Một vài phút thiền có thể giúp ích rất nhiều. Nó không chỉ góp phần làm não bộ thư giãn mà còn giải quyết những vấn đề không mong muốn khác. Mất nước: Mất nước là một trong những nguyên nhân chính gây ra bọt nước tiểu. Nước chiếm 2/3 trong cơ thể của chúng ta và giúp loại bỏ chất thải trong cơ thể thông qua đường tiểu. Cơ thể cần một lượng nước lớn để duy trì hoạt động đào thải chất độc hiệu quả.