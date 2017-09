Phụ nữ mãn kinh sớm do đâu?

Trung bình, phụ nữ mãn kinh ở độ tuổi 45-50. Đối với một số người, thời kỳ mãn kinh có thể đến sớm hơn, đôi khi ngay từ tuổi đôi mươi. Nghiên cứu cho thấy rằng tình trạng mãn kinh sớm đang trên đà gia tăng bởi một số lý do. Ung thư: Một số bệnh ung thư, như ung thư buồng trứng, có thể gây mãn kinh sớm. Tuy nhiên, phương pháp điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân. Hóa trị và xạ trị có thể làm hỏng buồng trứng hoặc làm gián đoạn nghiêm trọng chức năng nội tiết bình thường của cơ thể. Điều này có thể gây ra sự chấm dứt kinh nguyệt và xuất hiện triệu chứng của thời kỳ mãn kinh sớm hơn nhiều so với bình thường. Hội chứng buồng trứng đa nang: Cứ 40 phụ nữ ngày nay có một người mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Tình trạng này được đặc trưng bởi u nang trên buồng trứng, có thể gây ra sẹo và viêm. Hội chứng này thường được gắn liền với vô sinh, mất cân bằng nội tiết, kinh nguyệt không đều, ham muốn tình dục thấp; lông, tóc tăng trưởng quá mức và thậm chí mãn kinh sớm. Suy buồng trứng sớm: Suy buồng trứng sớm là tình trạng khá phổ biến ước tính ảnh hưởng đến khoảng một trên 10.000 phụ nữ. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, nhưng họ tin rằng một loạt các bệnh có thể gây ra nó. Nếu bạn bắt đầu các triệu chứng mãn kinh ở độ tuổi 20 hoặc 30, bác sĩ có thể chẩn đoán bạn mắc bệnh này. Căng thẳng: Stress là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe trong cuộc sống hiện đại, nhưng cũng là một trong những yếu tố dễ bị bỏ qua nhất. Căng thẳng làm ức chế miễn dịch, gây ra trầm cảm và lo âu, góp phần dẫn đến bệnh béo phì và thậm chí có thể gây ra bệnh tim. Tuy nhiên, người ta ít chú trọng đến những tác động của sự căng thẳng tới hệ thống sinh sản. Bệnh tuyến giáp: Phụ nữ bị rối loạn tuyến giáp cũng gặp biến động nội tiết bất thường có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của họ, dẫn đến sự khởi phát sớm của thời kỳ mãn kinh. Đặc điểm sinh học: Một điều thực tế là mãn kinh sớm là do đặc điểm sinh học của chính người đó quy định. Những người phụ nữ mà có “tố chất” của đàn ông thì thường bị mãn kinh sớm. Đây là typ người phụ nữ ít estrogen - một hormon đặc thù của nữ giới. Hút thuốc lá và uống rượu là hai thói quen kích thích gây ra mãn kinh sớm. Hai chất này kích thích cơ quan nội tiết sản sinh nhiều hơn hormon sinh dục nam giới trong cơ thể và dần ức chế sự sản xuất hormon sinh dục nữ giới. Sự giảm dần hormon sinh dục nữ giới dần dẫn đến mãn kinh sớm. Một số thói quen có hại khác cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ như kiêng khem quá kỹ đến mức gầy mòn, suy dinh dưỡng, thức quá khuya dẫn đến sự rối loạn tiết hormon, lao động trong môi trường quá độc hại, làm việc trong môi trường có nhiều tia phóng xạ… Làm việc quá sức: Làm việc quá sức dễ dẫn đến suy nhược sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần, bao gồm cả sức khỏe sinh sản. Từ đó dễ làm tăng nguy cơ mãn kinh sớm.

