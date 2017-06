Quá nhiều vitamin C có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn

Buồn nôn và tiêu chảy: Đó là những phản ứng phụ phổ biến nhất khi dùng quá liều vitamin C, đặc biệt khi dùng khi bụng đói. Điều này xảy ra là do vitamin C có quá nhiều trong đường tiêu hóa. Sỏi thận: Vitamin C có đặc tính làm tăng bài tiết axit uric và oxalat niệu, cả hai đều góp phần tạo thành sỏi thận. Vì vậy, những người đã có cảnh báo về sỏi thận dạng oxalate phải thận trọng. Hấp thụ sắt quá mức: Một trong những đặc tính tuyệt vời của vitamin C là nó có thể làm tăng hấp thu sắt. Tuy nhiên, nó có thể trở thành vấn đề đối với những bệnh nhân bị bệnh thừa sắt di truyền. Sâu răng: Vitamin C có tác dụng làm giảm độ pH, nhưng có nghiên cứu cho rằng độ pH thấp của acid ascorbic có thể làm hỏng men răng, đó là lớp ngoài cứng của răng để bảo vệ chúng khỏi bị hao mòn. Tuy nhiên, nghiên cứu này đến nay vẫn còn nhiều mâu thuẫn và gây nhiều tranh cãi. Phát ban da: Một trong những phản ứng có hại do sự dư thừa của vitamin C là phát ban da. Điều này xuất hiện chủ yếu ở trẻ sơ sinh. Nó thể hiện ra bên ngoài giống như một phản ứng dị ứng. Mệt mỏi: Uống vitamin C vượt quá mức cho phép có thể gây ra mệt mỏi. Người cũng có thể bị chóng mặt và buồn ngủ.

