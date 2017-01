Rước bệnh vào thân do ngủ nướng

Tăng nguy cơ đột quỵ: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, những người ngủ trên 9 giờ mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 70% so với người chỉ ngủ 7 giờ. Bên cạnh đó, ngủ nướng quá nhiều vào mùa Đông cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến não. Nguy cơ mắc bệnh tim: Một nghiên cứu đã cho thấy, người ngủ 9 - 11 giờ mỗi đêm sẽ bị tăng 38% nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với người chỉ ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Rối loạn nội tiết: Ngủ dậy quá muộn sẽ phá vỡ nhịp đồng hồ sinh học của mỗi người. Đồng thời cũng sẽ phá vỡ nhịp sinh học của những cơ quan trong cơ thể gây rối loạn nội tiết và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần, thậm chí có thể gây trầm cảm. Gây hại đối với trí nhớ và thính lực: Ngủ nướng khiến não phải tiêu hao rất nhiều oxy, khiến tổ chức não xuất hiện triệu chứng “thiếu dinh dưỡng” tạm thời. Triệu chứng này kéo dài có thể làm tổn thương trí nhớ và thính lực. Đau nhức khắp cơ thể: Ngủ nướng mùa Đông thường gây ra chứng đau đầu sau khi thức dậy do nhịp sinh học bị phá vỡ, các dây thần kinh bị ảnh hưởng. Cùng với đó, việc nằm một chỗ quá lâu, nhất là vào buổi sáng, quãng thời gian cơ thể cần vận động sẽ gây đau nhức các cơ bắp. Bệnh tiểu đường: Theo các chuyên gia về sức khỏe ngủ ít hay ngủ nhiều đều tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nếu ngủ nhiều hơn 8 tiếng/ngày, căn bệnh này sẽ dễ dàng tấn công cơ thể. Béo phì: Một nghiên cứu gần đây cho thấy ngủ nướng, đặc biệt từ 9-10 giờ mỗi đêm tăng nguy cơ béo phì lên tới 21%, dù có ăn kiêng và tập thể dục đều đặn. Nguyên nhân có thể là do lượng thức ăn và chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể sẽ tích tụ thành mỡ thừa trong thời gian ngủ, gây nên tình trạng thừa cân. Gây ra những tổn thương đối với hệ tiêu hóa: Qua một đêm dài, dạ dày trống rỗng nhưng hoạt động của dạ dày vẫn diễn ra, vẫn tiết dịch vị, vẫn co bóp từ đó khiến dạ dày hoạt động kém hiệu quả và gây nên các bệnh về dạ dày như đau dạ dày, viêm dạ dày, loét dạ dày,… Làm tổn thương và gây ra các bệnh về hệ hô hấp: Do buổi sáng không khí trong phòng ngủ khá ô nhiễm, ngột ngạt, chứa nhiều vi khuẩn, khí CO2, chính vì thế khi ngủ nướng vào buổi sáng rất dễ làm tổn thương và gây ra các bệnh về hệ hô hấp như cảm cúm, viêm họng, ho,

Tăng nguy cơ đột quỵ: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, những người ngủ trên 9 giờ mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 70% so với người chỉ ngủ 7 giờ. Bên cạnh đó, ngủ nướng quá nhiều vào mùa Đông cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến não. Nguy cơ mắc bệnh tim: Một nghiên cứu đã cho thấy, người ngủ 9 - 11 giờ mỗi đêm sẽ bị tăng 38% nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với người chỉ ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Rối loạn nội tiết: Ngủ dậy quá muộn sẽ phá vỡ nhịp đồng hồ sinh học của mỗi người. Đồng thời cũng sẽ phá vỡ nhịp sinh học của những cơ quan trong cơ thể gây rối loạn nội tiết và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần, thậm chí có thể gây trầm cảm. Gây hại đối với trí nhớ và thính lực: Ngủ nướng khiến não phải tiêu hao rất nhiều oxy, khiến tổ chức não xuất hiện triệu chứng “thiếu dinh dưỡng” tạm thời. Triệu chứng này kéo dài có thể làm tổn thương trí nhớ và thính lực. Đau nhức khắp cơ thể: Ngủ nướng mùa Đông thường gây ra chứng đau đầu sau khi thức dậy do nhịp sinh học bị phá vỡ, các dây thần kinh bị ảnh hưởng. Cùng với đó, việc nằm một chỗ quá lâu, nhất là vào buổi sáng, quãng thời gian cơ thể cần vận động sẽ gây đau nhức các cơ bắp. Bệnh tiểu đường: Theo các chuyên gia về sức khỏe ngủ ít hay ngủ nhiều đều tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nếu ngủ nhiều hơn 8 tiếng/ngày, căn bệnh này sẽ dễ dàng tấn công cơ thể. Béo phì: Một nghiên cứu gần đây cho thấy ngủ nướng, đặc biệt từ 9-10 giờ mỗi đêm tăng nguy cơ béo phì lên tới 21%, dù có ăn kiêng và tập thể dục đều đặn. Nguyên nhân có thể là do lượng thức ăn và chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể sẽ tích tụ thành mỡ thừa trong thời gian ngủ, gây nên tình trạng thừa cân. Gây ra những tổn thương đối với hệ tiêu hóa: Qua một đêm dài, dạ dày trống rỗng nhưng hoạt động của dạ dày vẫn diễn ra, vẫn tiết dịch vị, vẫn co bóp từ đó khiến dạ dày hoạt động kém hiệu quả và gây nên các bệnh về dạ dày như đau dạ dày, viêm dạ dày, loét dạ dày,… Làm tổn thương và gây ra các bệnh về hệ hô hấp: Do buổi sáng không khí trong phòng ngủ khá ô nhiễm, ngột ngạt, chứa nhiều vi khuẩn, khí CO2, chính vì thế khi ngủ nướng vào buổi sáng rất dễ làm tổn thương và gây ra các bệnh về hệ hô hấp như cảm cúm, viêm họng, ho,