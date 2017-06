Tại sao phụ nữ mang thai nên ăn dưa hấu?

Phụ nữ mang thai bị các vấn đề về tiêu hóa khác nhau như acid và ợ nóng. Dưa hấu có đặc tính làm mát giúp giảm bớt những vấn đề này và giúp giảm nhẹ tức thời. (Ảnh: pinterest) Giảm sưng tấy chân và bàn tay: Phù nề hoặc sưng nhẹ bàn chân và bàn tay rất phổ biến trong thai kỳ. Dưa hấu có hàm lượng nước cao làm giảm sự tắc nghẽn trong tĩnh mạch và các cơ và do đó giúp ngăn ngừa phù nề. (Ảnh: pinterest) Dưa hấu được tiêu thụ trong buổi sáng sẽ mang lại một khởi đầu rất nhẹ nhàng trong ngày. Nó cũng có chứa các chất dinh dưỡng và năng lượng để ngăn ngừa sự mệt mỏi trong buổi sáng. (Ảnh: Internet) Tất cả phụ nữ mang thai nên uống nhiều nước để tránh mất nước. Mất nước có thể gây co thắt sớm và dẫn đến sinh non. Dưa hấu chứa hơn 90% nước và ăn dưa hấu là một cách tuyệt vời để giữ nước cho cơ thể. (Ảnh: pinterest) Giảm đau cơ: Trong thời kỳ mang thai, cơ thể người phụ nữ trải qua nhiều thay đổi. Trọng lượng và kích thích tăng lên làm cho cơ và xương bị đau. Tiêu thụ dưa hấu với bất kỳ hình thức nào cũng giúp cơ thể đối phó tốt hơn với những thay đổi này và giảm bớt nguy cơ bị chuột rút. (Ảnh: pinterest) Chăm sóc da: Nhiều phụ nữ mang thai phải chịu đựng sự thay đổi sắc tố da. Dưa hấu duy trì đường ruột động ruột trơn tru và dễ dàng tiêu hóa thức ăn . Điều này ảnh hưởng đến sắc tố da của phụ nữ. Các sắc tố của da ở các bộ phận khác nhau của cơ thể được giảm thiểu bằng cách làm sạch có thể thường xuyên. (Ảnh: Internet) Tăng cường miễn dịch: Khi bạn mang thai, cơ thể bạn đang cố gắng để bảo vệ cả hai mẹ con. Bất kỳ vấn đề sức khoẻ nào bạn gặp phải có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Đừng lo lắng! Ăn dưa hấu thường xuyên có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Trái cây này có chứa lycopene giúp giảm nguy cơ tiền sản giật đến 50%. (Ảnh: pinterest) Táo bón là một vấn đề phổ biến trong thời kỳ mang thai. Dưa hấu là phương pháp chữa trị an toàn và đáng tin cậy. Nó rất giàu chất xơ và hàm lượng nước cao giúp tạo áp lực cho ruột để bạn đi vệ sinh dễ dàng. (Ảnh: pinterest) Làm dịu vết rạn da: Mang thai cũng làm cơ thể nóng, dẫn đến phát ban, có thể gây ra kích ứng và ngứa. Dưa hấu, với tính năng dưỡng ẩm và làm mát cao là một giải pháp tuyệt để ngăn ngừa sự khô da, giữ ẩm da và ngăn ngừa dị ứng, mẩn ngứa. (Ảnh: pinterest) Điều trị nhiễm trùng đường tiểu (UTI): Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nhiều phụ nữ phàn nàn về nhiễm trùng đường tiểu. Dưa hấu do hàm lượng nước cao và có tính kháng khuẩn giúp làm sạch các vi khuẩn ứ đọng từ đường tiểu, giúp bạn thoát khỏi việc tiểu tiện liên tục và đau đớn. (Ảnh: pinterest) Sáng mắt: Dưa hấu có chứa beta-carotene, một chất chống oxy hoá được biến đổi thành vitamin A. Bằng cách này, nó giúp lấy đi các gốc tự do có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các tế bào. Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc để bạn có đôi mắt khoẻ mạnh. (Ảnh: pinterest) Hỗ trợ sự hình thành xương: Dưa hấu cũng có nhiều canxi và kali, khoáng chất có liên quan trực tiếp đến sự phát triển xương của thai nhi. Vì vậy, đừng quên ăn dưa hấu hàng ngày trong thời kỳ mang thai! (Ảnh: Internet)

