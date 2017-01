Tác dụng bất ngờ từ hoa chuối

Với phụ nữ, hoa chuối có tác dụng điều hòa kinh nguyệt. Giảm viêm nhiễm: Hoa chuối có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, làm giảm tình trạng loét, đau khớp, nhiễm trùng nấm men. Loại hoa này rất hữu ích trong việc giảm viêm và nhiễm trùng trong cơ thể. Giảm táo bón: Hoa chuối rất giàu chất xơ, có thể cải thiện nhu động ruột, giúp chất thải đi qua ruột dễ dàng, do đó làm giảm táo bón. Bảo vệ tử cung: Hoa chuối rất giàu chất dinh dưỡng như sắt, canxi và đồng có tác dụng bảo vệ và ngăn ngừa nhiễm trùng tử cung, do đó cải thiện khả năng sinh sản. Trị bệnh tiểu đường: Các nghiên cứu chỉ ra rằng hoa chuối có khả năng hạ thấp lượng đường trong máu đến mức độ đáng kể, do đó kiểm soát các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Đây cũng là thực phẩm thích hợp với những bà mẹ đang cho con bú vì giúp kích thích tuyến sữa. Điều hòa chu kỳ kinh nguyệt: Bằng cách điều chỉnh các hormone trong cơ thể của bạn, hoa chuối làm giảm các rối loạn kinh nguyệt như kinh nguyệt không đều, chảy máu nhiều, đau vùng chậu trong chu kỳ...

