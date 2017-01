Tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của măng khô trong bữa ăn ngày Tết

Giúp giảm cân: Với tỷ lệ carbohydrate thấp hơn so với các thực phẩm giàu chất xơ khác, măng là thực phẩm giúp giảm cân lý tưởng. Kiểm soát cholesterol: Măng tre làm giảm lượng cholesterol xấu nhờ chứa lượng chất béo và calo không đáng kể, nhiều chất xơ. Chất xơ giúp giảm lượng cholesterol xấu. Tốt cho tim: Măng tre rất giàu chất xơ, giúp đào thải cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Việc đào thải cholesterol dư thừa giúp thanh lọc động mạch và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chống ung thư: Măng tre giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do và chất phytosterol tự nhiên, góp phần chống ung thư. Tăng cường miễn dịch: Các vitamin thiết yếu như vitamin A, C, E, và B trong măng giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Chống viêm: Măng làm giảm đau, viêm cũng như chữa lành vết loét. Măng có thể luộc lên rồi ăn hoặc ép lấy nước và bôi trực tiếp lên vết thương để giảm viêm. Tốt cho người ăn kiêng: Trong thời đại của lối sống ít vận động, thực phẩm giàu chất xơ mà ít ca lo như măng là sự lựa chọn hoàn hảo. Chữa các vấn đề hô hấp: Do có đặc tính chống viêm, măng cũng giúp chữa bệnh viêm đường hô hấp. Chữa vấn đề dạ dày: Măng tre rất giàu chất xơ, giúp làm mềm phân, chữa trị táo bón. Kháng khuẩn: Măng tre có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Đặc tính này khiến măng là một phương thuốc tuyệt vời cho các bệnh do vi khuẩn và virus.

