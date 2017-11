Tác dụng tuyệt vời của của cải xoong bạn nên biết

Cải xoong có thể chế biến theo nhiều cách: luộc, xào, nấu canh, ăn sống, trộn gỏi. Các loại rau họ cải đang trở thành "siêu thực phẩm" mới do hàm lượng cao các vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Đẹp da: Là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất, cải xoong giúp thải trừ chất độc để cải thiện sức khỏe của da.Nước cải xoong cung cấp cho cơ thể của bạn với vitamin C và A từ bên trong. Người ta tin rằng vitamin C tạo collagen cho da săn chắc và đàn hồi giúp da trông trẻ hơn. Tóc khỏe mạnh: Cải xoong có thể được sử dụng để điều trị một số vấn đề liên quan đến tóc, hạn chế rụng tóc và trị gàu. Chống thiếu máu: Nếu bạn đang bị thiếu chất sắt,hãy sử dụng nước ép cải xoong trong chế độ ăn uống của bạn, vitamin C trong cải xoong giúp cơ thể người hấp thụ chất sắt tốt hơn. Các thuộc tính chống viêm: Cải xoong có hàm lượng Vitamin C cao, giúp cơ thể chống lại chứng viêm, uống nước ép thực phẩm này có thể giúp bạn giảm bớt triệu chứng cúm và cảm lạnh. Chất chống oxy hoá: Cải xoong có chứa một lượng chất chống oxy hóa cao, giúp cơ thể bạn chống lại tác hại của các gốc tự do và những ảnh hưởng của lão hóa. Tăng cường sức khỏe tình dục: Nếu bạn thấy tình dục của bạn bị suy giảm, không cần phải tiếp cận với các sản phẩm chức năng. Thay vào đó, hãy uống nước ép nước cải xoong vài lần một tuần và làm sống động tình dục của bạn tốt lên. Kiểm soát lượng đường trong máu: Điều này đã không được chứng minh lâm sàng nhưng sử dụng nước ép cải xoong có thể giúp giữ mức đường trong máu trong vòng kiểm tra , kiểm soát sự hấp thụ carbohydrate của cơ thể. Xương khỏe mạnh: Cải xoong có chứa lượng canxi, vitamin A , vitamin C và magiê giúp xương khỏe mạnh. Giảm bớt cảm lạnh và ho: Cải xoong có các glycoside chứa lưu huỳnh, hiệu quả giảm đờm và có thể hữu ích trong điều trị viêm phế quản mãn tính. Tiêu hóa: Uống nước cải xoong có thể giúp hệ tiêu hoá của bạn. Chất xơ và vitamin C có thể kích thích tiết dịch dạ dày, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Chống thương tổn DNA: Trong một số nghiên cứu, người ta đã thấy rằng sử dụng cải xoong có thể làm tăng khả năng chống lại sự hư hại của DNA Tầm nhìn tốt: Hai chất chống oxy hoá có rất nhiều trong thảo mộc này là lutein và zeaxanthin. Những điều này giúp nâng cao tầm nhìn của bạn và ngăn ngừa sự thoái hóa của macular (một bệnh mà bệnh nhân sẽ nhìn thấy vòng tròn màu đen trong tầm nhìn của chính mình). Răng: Cải xoong có thể tốt cho sức khoẻ răng miệng, có hiệu quả trong điều trị các vấn đề về lợi. Chức năng tuyến giáp: Với hàm lượng iod cao, ăn cải xoong có thể giúp người mắc bệnh tuyến giáp như bướu cổ.

