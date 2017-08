Tác hại khôn lường của hút thuốc lá thụ động

Hút thuốc lá thụ động là hình thức hít khói thuốc từ không khí mà không trực tiếp hút thuốc. Khói thuốc tỏa ra môi trường từ người hút thuốc lá trực tiếp gọi là khói thuốc lá thụ động và việc những người xung quanh hít phải dòng khói thuốc đó chính là hút thuốc lá thụ động Khói thuốc lá thụ động chứa tới 7000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư và không có ngưỡng nào là an toàn cho việc tiếp xúc với khói thuốc thụ động – Đó là thông tin do Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam đưa ra. Các bệnh tim mạch: Phơi nhiễm khói thuốc thụ động gây ra những ảnh hưởng tức thời đến hệ thống tim mạch và có thể gây ra bệnh động mạch vành và đột quỵ. Người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc sẽ tăng nguy cơ bị bệnh tim lên 25-30%, tăng từ 20-30% nguy cơ đột quỵ. Ngay cả khi tiếp xúc với khói thuốc thụ động có thể làm hỏng lớp niêm mạc mạch máu và làm cho tiểu huyết cầu trở nên cứng hơn. Những thay đổi này có thể gây ra một cơn đau tim nghiêm trọng Ung thư phổi: Hút thuốc lá thụ động gây ra bệnh ung thư phổi ở người chưa từng hút thuốc. Người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc lá sẽ tăng nguy cơ bị ung thư phổi lên khoảng 20-30%. Những người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc lá đang hít phải nhiều chất gây ung thư và chất độc như những người hút thuốc. Thời gian kéo dài và mức độ tiếp xúc với khói thuốc lá càng cao, nguy cơ phát triển ung thư phổi càng lớn. Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS): Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh là tử vong đột ngột, bất ngờ và không rõ nguyên trong năm đầu tiên của đứa trẻ. Khói thuốc lá làm tăng nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Phụ nữ mang thai hút thuốc làm tăng nguy cơ trẻ mắc Hội chứng này. Các hóa chất trong khói thuốc lá ảnh hưởng đến não theo những cách can thiệp vào việc điều chỉnh hơi thở của trẻ. Các vấn đề về hô hấp: Khói thuốc thụ động thấm vào đường dẫn khí và phế nang của phổi có thể gây bệnh hô hấp cấp tính và làm bệnh này nặng hơn do làm tăng phù nề và viêm của phổi. Nhìn chung các nguy cơ làm bệnh hô hấp cấp tính trầm trọng thêm cao hơn ở trẻ có bố, mẹ hoặc cả hai hút thuốc hoặc có một người trong gia đình hút thuốc. Nguy cơ mắc các bệnh hô hấp cấp tính cũng tăng lên cùng với sự tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Bệnh tai giữa và cắt amidan do viêm: Các bằng chứng hiện có đủ để chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa bố mẹ hút thuốc và bệnh tai giữa bao gồm bệnh viêm tai giữa tái phát và cấp tính và chảy mủ tai mãn tính. Sự phát triển chức năng phổi: Mẹ hút thuốc lá trong quá trình mang thai được chứng minh là có ảnh hưởng đến chức năng phổi của trẻ trong suốt thời kỳ trẻ em. Các nghiên cứu cũng chứng minh hút thuốc thụ động sau khi sinh cũng làm giảm chức năng phổi của trẻ. Theo một nghiên cứu của Mỹ, hút thuốc lá thụ động là nguyên nhân hàng đầu gây sảy thai, thai chết lưu. Những phụ nữ có chồng hút trên 20 điếu thuốc mỗi ngày, nguy cơ sảy thai ngay trong vòng 6 tuần đầu tiên là 80%. Các chất trong khói thuốc lá có khả năng làm tăng nhịp tim của thai nhi. Những bà mẹ hút thuốc lá có nguy cơ sinh non cao hơn những bà mẹ không hút thuốc; trẻ sinh ra trọng lượng thấp, dễ mắc các vấn đề về đường hô hấp, có nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh như sứt môi hoặc hở hàm ếch cao hơn các trẻ có mẹ không hút thuốc lá.

