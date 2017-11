Tập thể dục vào mùa Đông cần lưu ý điều gì?

Tháng 11,12 là lúc thời tiết chuyển se lạnh và ngày càng lạnh hơn khi thực sự sang đông, đặc biệt là buổi sáng. Vì vậy, thói quen thể dục của bạn cũng cần thay đổi theo. Thể dục buổi sáng muộn hơn: Trong thời tiết cuối thu chuyển sang đông, buổi sáng thường lạnh hơn, sáng sớm có thể có sương mù. Hơn nữa, vào buổi sáng sớm, cây cối chưa quang hợp nên lượng khí carbon do cây thải ra vẫn còn nhiều trong không khí. Vào mùa thu, đông, trời sáng muộn nên cây cối cũng quang hợp muộn. Vì vậy, nếu bạn đi thể dục buổi sáng quá sớm sẽ càng có hại sức khỏe. Hãy chờ cho trời sáng hẳn, lượng ôxy trong không khí nhiều hơn carbon thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn, nhất là đối với người mắc các chứng bệnh về đường hô hấp. Khởi động lâu hơn: Cho dù bạn thể dục ở bất kỳ thời tiết nào thì cũng cần khởi động cơ thể trước tiên. Nhưng khi trời se lạnh, bạn nên làm việc này lâu hơn một chút vì cơ thể trong mùa đông sẽ ì hơn so với thời tiết nắng nóng. Việc khởi động trước khi thể dục sẽ giúp tiết ra chất nhầy ở các khớp nên có tác dụng giảm chấn thương. Nếu tập thể dục trong thời tiết lạnh, hãy kéo dài thời gian tập hơn một chút và tăng cường độ tập một cách từ từ, chậm hơn so với tập mùa hè. Chú ý các bài tập thở: Không khí lạnh là một trong những nguyên nhân khiến bạn dễ bị viêm họng và mắc các bệnh về hô hấp. Vì vậy, trong lúc tập luyện, nếu không chú ý, bạn sẽ dễ dàng mắc các bệnh này. Bạn hãy học cách thở bằng bụng (hít thật sâu để không khí vào đầy bụng qua đường mũi rồi sau đó thở ra từ từ). Trong khi tập, bạn nên tránh há miệng để không khí không lọt vào bụng qua khí quản, nhờ đó có thể tránh được nguy cơ viêm họng và các bệnh đường hô hấp khác. Chú ý về trang phục: Thời tiết thay đổi cũng là lúc bạn cần thay đổi trang phục mặc khi thể dục. Không nên mặc áo dày vì trong quá trình thể dục, cơ thể bạn sẽ ấm dần lên, nếu mặc áo quá dày sẽ nóng và ra nhiều mồ hôi. Thay vào đó, bạn nên mặc vài lớp áo được may từ sợi tổng hợp, thiết kế ôm sát cơ thể, thấm mồ hôi, để khi nóng quá, bạn có thể cởi bớt ra. Nên chọn những bộ quần áo thể thao mùa đông được thiết kế vừa để giữ ấm, vừa bảo đảm độ thoáng khí, thoát mồ hôi và không gây tổn hại cho da. Tất len hoặc tất bằng sợi polypropylene là sự lựa chọn tốt để thoát ẩm. Giày tập nên chọn loại có đế chống trượt và chắc chân. Không nên đi giày quá chật, quá kín vì sẽ cản trở quá trình lưu thông máu ở chân. Bạn sẽ mất khá nhiều nhiệt lượng nếu để đầu trần ra đường trong những ngày lạnh giá. Để tránh điều đó, nên dùng mũ hoặc những chiếc khăn có thể trùm qua đầu, tai để giữ ấm. Nên tập ở nơi thoáng khí, ít người: Bình thường mỗi người thải ra 20 lít carbon dioxide mỗi giờ, vì vậy, nếu tập thể dục trong phòng tập đóng kín, có nhiều người tập thể dục cùng lúc thì lượng carbon dioxide trong không khí sẽ tăng lên nhanh chóng khiến không khí trong phòng tập bị ô nhiễm, dễ dàng dẫn đến tình trạng chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn. Kết quả là hoạt động thể dục của bạn không đạt hiệu quả tốt như mong muốn. Vì thế, bạn nên tránh tập thể dục trong phòng quá nhiều người. Tốt nhất, hãy chọn nơi tập ở ngoài trời, nơi có nắng và có mái che là thích hợp nhất để tập thể dục trong mùa đông. Uống nhiều nước: Có thể bạn sẽ cảm thấy ngại vì phải uống nhiều nước khi trời lạnh do phải đi tiểu nhanh, nhiều hơn bình thường. Nhưng đó lại càng là lý do để bắt buộc bạn phải uống nước, uống càng nhiều nước càng tốt vì chúng sẽ giúp cơ thể bạn không mất nước, da dẻ không khô nẻ. Cần đặc biệt tránh uống những loại nước có cồn khi tập thể thao, bởi chúng sẽ làm nhão cơ bắp một cách nhanh chóng.

