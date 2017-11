Thói quen đơn giản để cải thiện thị lực của bạn (Phần 1)

Việt quất là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hoá nhất. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Archives of Ophthalmology cho thấy phụ nữ và nam giới ăn nhiều trái việt quật có ít nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (ARMD) - nguyên nhân hàng đầu gây mù ở người lớn tuổi. Bổ sung các quả mọng vào bữa sáng. Các quả này có chứa các hợp chất được gọi là anthocyanosides, có thể bảo vệ võng mạc chống lại sự thoái hóa điểm vàng. Ăn rau chân vịt hai lần 1 tuần: Các nghiên cứu cho thấy rằng lutein, một chất dinh dưỡng đặc biệt có trong rau chân vịt có thể ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng và đục thủy tinh thể. Hành đỏ có chứa quercetin - một chất chống oxy hoá có khả năng bảo vệ mắt, chống lại bệnh đục thủy tinh thể. Điều hoà trong xe hơi sẽ hút hơi nước ra khỏi mắt. Bạn không nên để điều hoà phả thẳng vào mắt. Mắt khô sẽ rất bất tiện; khô nghiêm trọng có thể dẫn đến mài mòn giác mạc và thậm chí bị mù nếu không được điều trị. Dùng vitamin hàng ngày: Một nghiên cho thấy nếu mọi người có nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi già đều phải bổ sung các chất chống oxy hóa và kẽm hàng ngày. Ngoài ra, những phụ nữ uống bổ sung vitamin C trong ít nhất 10 năm ít có khả năng bị đục thủy tinh thể hơn những người không dùng bổ sung C. Vì vậy, uống nhiều vitamin ít nhất 150 mg vitamin C, C bổ sung. Một số bằng chứng cho thấy rằng tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm áp lực nội nhãn ở những người bị tăng nhãn áp. Ăn cá 2 lần/tuần: Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Harvard được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Tầm nhìn và Nhãn khoa năm 2003 đánh giá chế độ ăn kiêng của 32.470 phụ nữ và thấy rằng những người ít ăn cá (do đó có ít axit béo omega-3) có nguy cơ cao nhất mắc hội chứng mắt khô. Một nghiên cứu năm 2001 cho thấy những người có chế độ ăn giàu axit béo omega-3 và axit béo omega-6 thấp (tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm chứa chất béo như bánh, bánh ngọt, bánh quy và khoai tây chiên) ít có khả năng bị thoái hoá điểm vàng. Khoai lang giàu vitamin A, các chất ngọt này có thể giúp cải thiện tầm nhìn ban đêm của bạn. Kiểm soát độ ẩm trong nhà: Không khí khô sẽ làm khô mắt bạn, nhất là vào mùa đông. Bạn có thể dùng máy tạo độ ẩm để khắc phục tình trạng này.

