Thói quen hàng ngày của những người năng động

Họ ngủ nhiều hơn: Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy rằng giấc ngủ có thể khôi phục năng lượng não của bạn và tế bào trong những khu vực bạn sử dụng nhiều nhất khi bạn tỉnh táo. Giấc ngủ có thể giúp bạn thức dậy tràn đầy năng lượng. Họ uống đủ nước: Trong một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng thậm chí mất nước nhẹ có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và giảm mức năng lượng. Do đó, bạn nên uống đủ nước mỗi ngày. Họ cho mình nghỉ ngơi: Đó là những gì mà những người năng động làm thường xuyên.Nghỉ thường xuyên làm cho bạn năng suất hơn và tràn đầy năng lượng? Đó là những gì mà một nghiên cứu nhận thấy. Một khoảng thời gian nghỉ ngắn mỗi giờ có thể cải thiện sự tập trung của bạn và cung cấp năng lượng bạn cần để tiếp tục làm việc. Bạn phải tiêu hao năng lượng để tạo ra năng lượng. Gắn với một thói quen tập thể dục có thể giúp bạn làm giảm sự mệt mỏi. Một nghiên cứu của Đại học Georgia nhận thấy rằng tập thể dục thường xuyên làm tăng mức năng lượng của bạn. Họ ăn những thực phẩm phù hợp: Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể tăng năng lượng của bạn. Các chuyên gia tại Trường Y Harvard khuyên bạn nên chọn thực phẩm cung cấp cho bạn năng lượng, như ngũ cốc nguyên hạt và chất béo không bão hòa lành mạnh. Gắn với các bữa ăn nhỏ và hạn chế đường, rượu cũng có thể giúp bạn tránh được những căng thẳng, mệt mỏi. Họ có một khoảng thời gian đứng làm việc: Bạn có thể phải ngồi thường xuyên ở bàn làm việc. Nhưng để tiếp thêm sinh lực, bạn cần phải đứng lên. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc duy trì các hoạt động trong ngày có thể giúp tăng mức năng lượng và giảm lo lắng. Các nghiên cứu cho thấy những quan tâm về sức khoẻ có những lợi ích to lớn, nó giúp bạn chú trọng chăm sóc bản thân, bao gồm giảm huyết áp và giảm sự tái phát các vấn đề về tim. Nó cũng làm tăng tâm trạng của bạn và cải thiện sức khoẻ tổng thể của bạn. Họ dành thời gian bên ngoài: Các nhà nghiên cứu thấy rằng việc thưởng thức những cảnh ngoài trời tuyệt vời có thể tăng mức năng lượng của bạn - đặc biệt nếu bạn có thể bắt được một vài tia nắng trong những ngày mùa đông hay có vài khoảng khắc đẹp trong khi bạn đang ở ngoài trời. Họ không dùng nhiều caffeine: Khi được sử dụng hợp lý, caffeine có thể giúp gia tăng mức năng lượng và hiệu suất làm việc của bạn. Nhưng sử dụng quá mức có thể làm cho bạn khó ngủ ngon hơn và có thể dẫn đến tai nạn không mong muốn. Hãy thử những chất kích thích năng lượng khác thay thế caffeine. Họ quản lý bản thân tốt: Hút thuốc lá và uống rượu cũng có thể làm hỏng năng lượng của bạn. Mặc dù chúng có thể làm gián đoạn giấc ngủ, nhưng theo nghiên cứu, chúng vẫn có tác dụng an thần khi bạn tỉnh táo.

