Top 10 siêu thực phẩm giúp cho xương chắc khoẻ

Canxi là nguồn dinh dưỡng thiết yếu giúp cho xương chắc khoẻ, và nguồn cung cấp canxi tốt nhất chính là sữa. Ngoài ra sữa cũng chứa kali, magiê, riboflavin, phốt pho, vitamin D và B12. Tất cả các chất dinh dưỡng này rất quan trọng cho xương khỏe mạnh. (Ảnh: Internet). Pho mát rất giàu canxi cùng với các vitamin D, A, B12, kali, magiê, riboflavin, phốt pho và protein. Tất cả những chất dinh dưỡng này đều rất cần thiết cho xương chắc khỏe. (Ảnh: HD Wallpapers). Sữa chua có chứa một lượng lớn canxi, vitamin D, A và B12, kali, magiê, riboflavin, phốt pho và protein. Các chất này đều là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho xương của bạn. (Ảnh: Mountianfeed). Đậu hũ là một loại thực phẩm làm từ đậu nành có chứa một lượng lớn canxi và các chất hoá học có tên là isoflavone, những chất này rất quan trọng để thúc đẩy xương khoẻ mạnh. Một phần đậu hũ nhỏ có thể đáp ứng khoảng 20 % lượng canxi cần thiết hàng ngày của bạn. (Ảnh: The Odyssey Online). Hạt mè chứa nhiều chất dinh dưỡng cho xương chắc khoẻ như canxi, magiê, phốt pho và vitamin K và D. Bạn có thể kết hợp chúng với các món ăn hàng ngày như: các món salat, rau xào... (Ảnh: Truly Organics). Cải rổ: Loại này chứa một lượng canxi tốt cho xướng, cùng với magiê, axit béo omega-3 và vitamin K. Đồng thời, các chất chống oxy hóa và các đặc tính kháng khuẩn có trong cải rổ cung cấp nhiều lợi ích cho sức khoẻ. (Ảnh: Simply Recipes). Rau chân vịt là một loại rau có hàm lượng canxi cao. Cùng với canxi, rau chân vịt cũng chứa một lượng lớn chất xơ, sắt, kali, magiê và vitamin A và C. (Ảnh: Authority Nutrition). Đậu trắng là một siêu thực phẩm cho xương khỏe mạnh. Loại đậu này chứa một lượng canxi, protein, chất xơ và khoáng chất tốt như magiê, phốt pho và kali. Tùy thuộc vào loại đậu trắng, nhưng một chén đậu nấu chín có thể cung cấp một lượng canxi tốt để thúc đẩy xương khỏe mạnh. (Ảnh: Top10homeremedies). Cá hồi là một loại cá có chứa nhiều chất dinh dưỡng tăng cường cho xương chắc khoẻ bao gồm canxi, protein, vitamin D và axit béo omega-3. Cả hai loại vitamin D và axit béo omega-3 đều giúp tăng sự hấp thu canxi trong cơ thể. (Ảnh: Organic Facts). Cá mòi là một nguồn cung cấp canxi và vitamin D tuyệt vời từ. Trên thực tế, cá mòi chứa nhiều canxi trong mỗi khẩu phần tương tự như sữa và các sản phẩm làm từ sữa. Cá mòi cũng chứa một lượng lớn axit béo omega-3, phốt pho và vitamin B12. (Ảnh: Top10homeremedies).

