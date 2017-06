Trà túi lọc có hại không?

Có một số nghiên cứu cho rằng túi trà có thể không an toàn vì nhiều lý do. Và sự an toàn của chúng phụ thuộc vào các yếu tố như chất liệu dùng để chuẩn bị túi trà và cách thức xử lý vật liệu trong quá trình sản xuất. Khi bạn nhúng một túi trà vào nước vừa đun sôi, nếu bạn quan sát thấy bong bóng hoặc bọt nhỏ thì bạn có lý do để lo lắng. Chất gây ung thư được gọi là epichlorohydrin thường được phủ trên bề mặt túi. Chất này có thể tạo ra bọt trong nước nóng. Một số túi trà cũng được làm bằng nylon thực phẩm và thậm chí cả PVC! Những chất này có thể bị chảy ra theo những cách khác nhau khi nhúng vào trong nước nóng. Phần lớn các túi trà được cho là có sử dụng một số chất nhân tạo để có thêm hương vị. Túi trà bằng giấy được xử lý bằng một chất gọi là epichlorophydrin. Khi chất này rơi vào nước, nó sẽ trở thành chất gây ung thư. Một số người cũng cho rằng nó có ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và khả năng sinh sản của con người. Một số túi được làm bằng chất liệu nhiệt dẻo, nylon, polypropylene, nhựa hoặc thậm chí PVC. Những vật liệu này ít nhiều chịu được nhiệt độ cao nhưng vẫn có khả năng thẩm thấu khi tiếp xúc với nước nóng. Cách an toàn nhất để tiêu thụ trà là gì? Đó là sử dụng lá trà tươi, ngâm lá trà trong nước đun sôi và thưởng thức.

Có một số nghiên cứu cho rằng túi trà có thể không an toàn vì nhiều lý do. Và sự an toàn của chúng phụ thuộc vào các yếu tố như chất liệu dùng để chuẩn bị túi trà và cách thức xử lý vật liệu trong quá trình sản xuất. Khi bạn nhúng một túi trà vào nước vừa đun sôi, nếu bạn quan sát thấy bong bóng hoặc bọt nhỏ thì bạn có lý do để lo lắng. Chất gây ung thư được gọi là epichlorohydrin thường được phủ trên bề mặt túi. Chất này có thể tạo ra bọt trong nước nóng. Một số túi trà cũng được làm bằng nylon thực phẩm và thậm chí cả PVC! Những chất này có thể bị chảy ra theo những cách khác nhau khi nhúng vào trong nước nóng. Phần lớn các túi trà được cho là có sử dụng một số chất nhân tạo để có thêm hương vị. Túi trà bằng giấy được xử lý bằng một chất gọi là epichlorophydrin. Khi chất này rơi vào nước, nó sẽ trở thành chất gây ung thư. Một số người cũng cho rằng nó có ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và khả năng sinh sản của con người. Một số túi được làm bằng chất liệu nhiệt dẻo, nylon, polypropylene, nhựa hoặc thậm chí PVC. Những vật liệu này ít nhiều chịu được nhiệt độ cao nhưng vẫn có khả năng thẩm thấu khi tiếp xúc với nước nóng. Cách an toàn nhất để tiêu thụ trà là gì? Đó là sử dụng lá trà tươi, ngâm lá trà trong nước đun sôi và thưởng thức.