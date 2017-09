44 người chết vì siêu bão Harvey, Texas đối mặt với nguy cơ dịch bệnh

Lực lượng cứu hộ Texas đưa người dân tới nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo Reuters, hậu quả của siêu bão Harvey là rất nặng nề, có tới 44 người đã thiệt mạng, 19 người mất tích và hàng triệu người bị mất nhà cửa. Người dân tại thành phố Beaumont cũng đã bị mất nước sạch.

Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Elaine Duke cho biết, khoản 779.000 người dân Texas được khuyến cáo rời khỏi nhà mình và khoảng 980.000 người khác đã tự nguyện làm việc này sau khi có cảnh báo mới về nguy cơ nước lũ gây tràn các con sông và đập chứa nước.

Thành phố Beaumont đã bị mất nước sạch trong vài ngày qua và nước sông dâng cao tại đây đã khiến các bệnh nhân trong một bệnh viện và người dân tại các khu dân cư ở Orange County phải sơ tán khẩn cấp. Giới chức thành phố cũng cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan rộng.

Cô Jessica Richard, 24 tuổi, cho biết, cô ở yên trong ngôi nhà của mình tại Port Arthur khi bão Harvey quét qua nhưng đã buộc phải rời khỏi nhà khi nước lũ dâng cao. Rất may cô được một chiếc xe tải đi ngang qua trợ giúp đưa tới nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ rà soát từng nhà

Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ tại Houston đang khẩn trương rà soát từng nhà để tìm kiếm những người bị kẹt trong mưa lũ do siêu bão Harvey gây ra. Họ cũng đưa thi thể những người thiệt mạng đến các nhà xác trong thành phố.

Trong khi đó, tại Beaumont, các bác sĩ và y tá đã giúp sơ tán 190 người bệnh tại một bệnh viện phải tạm dừng hoạt động sau khi bị bão Harvey quét qua đến một trại tập trung.

Tại Orange County, người dân sinh sống tại các vùng trũng được yêu cầu di tản lên các khu vực an toàn nhằm đề phòng khả năng nước sông Neches dâng cao trong ngày hôm nay (1/9) đe dọa cuốn trôi nhà cửa.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 31/8 đã có chuyến thị sát tình hình bão lũ tại Texas. Phát biểu bên ngoài một nhà thờ bị đổ nát tại thành phố Rockpot, ông Pence khẳng định: “Người dân Mỹ luôn sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi ở bên các bạn trong ngày hôm nay, ngày mai và tất cả những ngày khác cho đến khi thành phố này, bang này và toàn bộ khu vực này được tái thiết to đẹp hơn”.

Người dân Houston trở về nhà trong nỗi lo âu

Hãng Moody’s Analytics ước tính, thiệt hại kinh tế do bão Harvey gây ra đối với khu vực miền Nam Texas vào khoảng 51-75 tỷ USD và đưa bão Harvey vào danh sách những cơn bão có sức tàn phá ghê gớm nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong bối cảnh bão Harvey bị đem ra so sánh với bão Katrina từng khiến hơn 1.800 người tại New Orleans thiệt mạng năm 2005, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh giá là phản ứng nhanh và tốt hơn nhiều so với Chính phủ của Tổng thống George W. Bush trong vụ bão Katrina.

Gia đình Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại Texas vào ngày 29/8 thể thị sát tình hình bão Harvey và thăm hỏi những người là nạn nhân của cơn bão và sẽ quay trở lại khu vực này vào ngày 2/9.

Trong khi đó, người dân Houston đã bắt đầu trở về nhà trong nỗi lo lắng về nguy cơ dịch bệnh lan tràn sau lũ. Người dân tại đây đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường xá, mua sắm thực phẩm và sửa sang lại nhà cửa.

Thành phố Houston cũng bắt đầu mở lại các chuyến xe bus và dịch vụ thu gom rác thải dù vẫn còn rất hạn chế. Các bệnh viện tại đây cũng bắt đầu mở cửa trở lại. Bà Brenda Stardig, Ủy viên Hội đồng Thành phố Houston, cho biết: “Chúng tôi thật may mắn vì mưa đã bắt đầu ngừng”.

Tuy nhiên, rất nhiều người dân Houston vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến cảnh hoang tàn tại khu dân cư mà họ sinh sống sau bão Harvey. Bà Anita Williams, 52 tuổi, nói sau khi quay trở về ngôi nhà của mình để xem xét tình hình: “Tôi không còn nhận ra nhà mình nữa. Chiếc tủ lạnh mà tôi đặt tận dưới hầm nhà giờ nằm tận trên phòng khách”./.

