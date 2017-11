Ai Cập bắt giam hàng chục nghi can làm gián điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 22/11, công tố viên Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ 29 nghi can bị tình nghi hoạt động gián điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ và gia nhập một tổ chức khủng bố.

Theo quan chức an ninh Ai Cập, những nghi can này đã chuyển thông tin cho cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ nhằm kế hoạch đưa tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) quay trở lại nắm quyền ở Ai Cập. Những nghi can này cũng bị buộc tội rửa tiền bất hợp pháp. Hiện những nghi can này đang bị tạm giam.

Quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi, nhà lãnh đạo tổ chức Anh em Hồi giáo vào năm 2013. Nhiều thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo đã chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ./.

