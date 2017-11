Ai Cập để quốc tang sau vụ khủng bố đẫm máu

Vụ tấn công khủng bố vào hôm 24/11 đã khiến ít nhất 305 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Hiện trường vụ khủng bố ở Ai Cập. Ảnh: Times of Israel.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm 25/11 đã công bố ba ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công được xem là đẫm máu nhất trong lịch sử Ai Cập hiện đại. Cùng với đó, quân đội Ai Cập hôm qua đã mở một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở tỉnh Bắc Sinai để tiêu diệt phiến quân.

Bộ Quốc phòng Ai Cập công bố một đoạn video cho thấy, quân đội Ai Cập với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng đã nã đạn liên tiếp vào các mục tiêu đã định.

Một bầu không khí tang tóc bao trùm nhiều con phố của Ai Cập sau vụ tấn công kinh hoàng trên. Hai ngày sau vụ tấn công nhiều người dân vẫn không thôi ám ảnh về những gì đã xảy ra.

“Thật là không công bằng khi vụ tấn công xảy ra với người dân Ai Cập, “một người dân nói. “Thật là tội nghiệp cho bọn trẻ và gia đình của chúng. Sự công bằng và tôn giáo ở đâu?”

“Chúng tôi cứ nghĩ mình đang được sống ở một nơi an toàn và đảm bảo an ninh. Giờ thì sao, đây có còn là một nơi an toàn và an ninh nữa không. Chúng tôi thực sự đau lòng, chẳng còn gì vui cả.”

Vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập ngày 24/11 vừa qua được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất nhằm vào dân thường tại Ai Cập trong những năm gần đây. Khoảng 25-30 phần tử khủng bố đã cho kích nổ các thiết bị nổ tự chế tại đền thờ trước khi nã đạn vào đám đông gồm hàng trăm người đang tham gia buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại đây. Trong số hơn 300 người thiệt mạng có 27 trẻ em.

Video: Cảnh tượng kinh hoàng bên trong nhà thờ bị đánh bom ở Ai Cập VOV.VN - Video ghi lại hình ảnh hiện trường cho thấy các thi thể nằm la liệt trên sàn nhà thờ, xe cứu thương hú còi inh ỏi đưa người bị thương tới bệnh viện.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra thừa nhận là thủ phạm vụ tấn công. Tuy nhiên, khi thực hiện vụ tấn công, những kẻ thủ ác đã mang theo cờ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Giới chức lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên án vụ tấn công, đồng thời chia sẻ sự cảm thông và chia buồn đối với người dân và đất nước Ai Cập trước những mất mát.

Tuyên bố ngày 24/11 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ hy vọng những người bị thương trong vụ tấn công sớm bình phục, đồng thời nhấn mạnh cần đưa thủ phạm, những kẻ chủ mưu, các tổ chức, cá nhân bảo trợ cho các hành động khủng bố ra xét xử trước pháp luật. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tái khẳng định chủ nghĩa khủng bố tồn tại ở bất kỳ hình thức nào cũng là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng hàng đầu đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua (25/11) đã gửi điện chia buồn tới Chính phủ và người dân Ai Cập trong đó bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tấn công. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc sẽ luôn sát cánh cùng Ai Cập chống lại mọi hình thức khủng bố.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, Quốc vương Morocco Mohammed VI, Bộ Ngoại giao Sri Lanca và Brazil đều đã lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố./.