Ai Cập: Những tay súng tấn công tại Sinai mang cờ IS

Tuyên bố của Văn phòng Công tố Ai Cập cho biết, nhóm tay súng tấn công đền thờ tại Bắc Sinai hôm qua mang cờ của Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Có khoảng 25 đến 30 tay súng có vũ trang thực hiện vụ tấn công vào đền thờ Al Rawdah.

Các nạn nhân của IS tại Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập cũng cập nhật số người thương vong trong vụ tấn công. Theo đó, có 305 người thiệt mạng trong đó có 27 trẻ em. Có 128 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Hiện chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng có nhiều dự đoán rằng do IS thực hiện. Bất chấp những nỗ lực của lực lượng an ninh Ai Cập, IS vẫn duy trì hiện diện tại khu vực phía bắc bán đảo Sinai, cũng như khuyến khích các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương.

Ngay sau vụ tấn công, Quân đội Ai Cập hôm nay bắt đầu tiến hành các cuộc không kích quanh khu vực Bắc Sinai./.

