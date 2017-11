Ai Cập: số người chết và bị thương tăng 433 người

Báo chính thống Al Ahram online của Ai Cập ngày 25-11 đưa tin, số người chết và bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà thờ Al-Rawdah, bắc Sinai Ai Cập đã tăng lên 432 người.

Tính tới chiều tối qua, ít nhất 305 người thiệt mạng, trong đó có 27 trẻ em và 128 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố trưa ngày 24/11 khi các nạn nhân đang cầu nguyện tại nhà thờ. Theo công tố viên và các nhân chứng khoảng 25 đến 30 tay súng mặc quần ngụy trang và mang cờ đen đi trên 5 chiếc xe bán tải đã tấn công vào nhà thờ.

Thi thể các nạn nhân của vụ khủng bố tại Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Không có nhóm nào xác nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công cho đến thời điểm này. Hầu hết các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Bắc Sinai trong những năm gần đây chủ yếu là chống lại lực lượng an ninh do nhóm Ansar Beit Al-Maqdis thuộc tổ chức IS ở Bắc Sinai thực hiện.

Bộ Nội vụ Ai Cập đã nâng cấp cảnh báo an ninh ở mức độ tối đa trong tất cả các tỉnh, thành phố sau vụ tấn công khủng bố ngày 24/11. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường xung quanh các nhà thờ, các cơ sở quan trọng và thiết yếu, các trụ sở cảnh sát, an ninh, rạp chiếu phim và nhà hát, cũng như trụ sở các bộ và cơ quan ngoại giao.

Cùng ngày Cơ quan dịch vụ truyền thông quốc gia Ai Cập (SIS) ra tuyên bố gửi các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của lãnh đạo, các lực lượng vũ trang và cảnh sát, người dân Ai Cập trong đối phó với khủng bố và ngăn cản các nhà tài trợ, ủng hộ khủng bố. Cơ quan dịch vụ truyền thông quốc gia Ai Cập nhấn mạnh, vụ tấn công vào nhà thờ Al-Rawdah cho thấy bản chất man rợ của các tổ chức khủng bố mà Ai Cập đang phải đối mặt.

Các phần tử khủng bố đã thay đổi các mục tiêu và cho thấy sự yếu đuối, sụp đổ khi tấn công vào người dân và là một nhà thờ Hồi giáo. Điều này cũng cho thấy mục tiêu thực sự của các vụ tấn công khủng bố không phải là một chế độ chính trị hay một thể loại cụ thể mà là nhằm gây mất ổn về an ninh, ổn định và cuộc sống của những người dân thường.

Những gì đang xảy ra là "chủ nghĩa khủng bố" và những tên tội phạm và kẻ giết người này là "kẻ thù của nhân loại". Đây là thông điệp cho cả thế giới ngày nay bao gồm các quốc gia và các tổ chức quốc tế rằng đã đến lúc phải có hành động hiệu quả và nghiêm khắc để đối phó với khủng bố./.