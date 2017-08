Ảnh: Houston như trong thời chiến vì mưa lụt lịch sử sau bão Harvey

Bão Harvey khiến 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt, gần 10.000 người trong số đó tập trung ở trung tâm hội nghị George R Brown để lánh nạn. Ảnh: AP. Trực thăng của quân đội liên tục cất cánh để tìm kiếm những người bị mắc kẹt ở các khu vực bị nước lũ cô lập. Ảnh: Reuters. Theo ước tính, lượng mưa trút xuống Texas do Harvey đạt mức cao nhất tại Cedar Bayou, 51,88 inch (131,78 cm). Ảnh: AP. Số liệu này đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 48 inch (121,92 cm) trong cơn bão nhiệt đới Amelia tại Medina, Texas, vào năm 1978. Ảnh: Getty. Trung tâm hội nghị George R Brown có sức chứa khoảng 5.000 người nhưng thực tế đã có tới gần 10.000 người tá túc tạm thời ở đây khi nhà cửa của họ bị ngập sâu trong nước lụt. Ảnh: Reuters. Người sơ tán xếp hàng để nhận đồ cứu trợ tại trung tâm hội nghị. Ảnh: AFP. Siêu bão Harvey đổ bộ vào bang Texas được coi là 1 trong 5 cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất cho nước Mỹ. Ảnh: AFP. Thiệt hại do bão và lũ lụt ước tính lên tới khoảng 42 tỷ USD. Ảnh: AP. Tuy nhiên, con số 42 tỷ USD có thể chưa phải là con số cuối cùng. Ảnh: Getty. Ước tính, doanh thu từ ngành công nghiệp năng lượng ở Texas chiếm 9% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ. Ảnh: AP. Theo dự báo của công ty tài chính Goldman Sachs, sự gián đoạn của ngành năng lượng tại Texas do bão Harvey có thể khiến tăng trưởng GDP của Mỹ giảm 0.2% trong quý 3. Ảnh: AP. Đáng chú ý, sau siêu bão Harvey, dự đoán số người sẽ sống dưới mức nghèo ở bang này sẽ có thể tăng từ từ 25% tới 26%. Ảnh: AP. Một người đàn ông mệt mỏi ngủ vùi ngay trên lối vào của trung tâm hội nghị George R Brown. Ảnh: AFP. Một sĩ quan cảnh sát bế trên tay hai em bé sau khi đưa được các em ra khỏi khu vực ngập nước ở Addige Reservoir. Ảnh: AP. Hai binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia ở Texas trợ giúp một cụ bà rời khỏi ngôi nhà bị ngập nước ở Pine Forest Village. Ảnh: Getty. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra ở Texas trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nước lụt rút bớt. Ảnh: Getty./.

