Anh phát động “chiến dịch nghĩ lại” để ngăn chặn Brexit

Vòng đàm phán thứ 6 về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) kết thúc ngày 10/11 mà không đạt được kết quả lớn nào.

Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit ông Michel Barnier cảnh báo, Anh chỉ còn 2 tuần để đạt được nhất trí về "hóa đơn ly hôn" với EU, nhằm tiến tới các cuộc đàm phán thương mại tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu vào tháng 12 tới.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề Anh ra khỏi Liên minh châu Âu David Davis (trái) và Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit ông Michel Barnier trong cuộc họp báo ngày 10/11. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Michel Barnier cho biết, không có quyết định lớn nào được đưa ra trong vòng đàm phán mới nhất về Brexit trong tuần này. Theo ông Barnier, 2 ngày đàm phán tập trung vào những vấn đề gai góc như Anh phải trả bao nhiêu cho EU và đường biên giới của Ireland.

Mặc dù có một số bước tiến về vấn đề quyền của các công dân Anh tại Liên minh châu Âu và ngược lại, cũng như vấn đề đường biên giới của Ireland, nhưng hai bên vẫn còn đối mặt với nhiều bất đồng. Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu cho rằng, hai bên cần phải thúc đẩy các bước tiến quan trọng trong những tuần sắp tới để có thể chuyển sang thảo luận chủ đề về quan hệ thương mại song phương.

“Liên quan đến vấn đề tài chính, hiện chúng ta phải nhanh chóng thúc đẩy việc thực hiện các cam kết do Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra trong bài phát biểu gần đây”, ông Michel Barnier nói. “Tôi xin nhấn mạnh rằng, đây là điều khẩn thiết để đạt được các bước tiến hiệu quả vào tháng 12, đặc biệt liên quan đến vấn đề “ hóa đơn rời EU”.

Với việc không xác định được câu trả lời của Anh về "biên lai" rời EU lên tới 60 tỷ euro (tương đương 70 tỷ USD), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ không thể nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14-15/12 tới, để chuyển sang giai đoạn đàm phán tiếp theo liên quan đến tương lai quan hệ thương mại với Anh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Anh ra khỏi Liên minh châu Âu David Davis ngày 10/11 hôm qua vẫn khẳng định, Anh muốn các cuộc đối thoại tập trung vào một loạt vấn đề, trong đó có cả các mối quan hệ tương lai.

“Quyết định đưa ra vào tháng 12 sẽ phụ thuộc vào các bước đi có ý nghĩa trong các vòng đàm phán hiện nay”, ông David Davis nói. ‘Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh rõ ràng là chúng tôi đang thảo luận và sẽ tiếp tục đưa ra các bước tiến về một loạt các vấn đề giữa hai bên”.

Trong khi các vòng đàm phán về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu chưa đạt được nhiều bước tiến thì trong nội bộ nước Anh cũng đang phải đối mặt với sự chia rẽ nghiêm trọng.

Chính phủ Anh ngày 10/11 đưa ra dự thảo bổ sung điều luật về việc ấn định chính thức thời điểm Anh rời khỏi EU vào 11h đêm 29/3/2019.

Tuy nhiên kế hoạch này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các nghị sĩ Bảo thủ “nổi loạn”. Những nghị sĩ có tư tưởng thân EU này cho rằng, điều khoản bổ sung của Chính phủ vào Dự luật Rút khỏi EU sẽ “trói tay” nước Anh và có thể cản trở việc đạt được một thỏa thuận có lợi trong trường hợp cần có thêm thời gian để đàm phán.

Ngay lập tức, Thủ tướng đã cảnh báo sẽ không chấp nhận những ý đồ nhằm “ngừng lại hoặc trì hoãn” Brexit bằng cách ngăn chặn dự luật nói trên được thông qua tại Quốc hội.

Những thông tin về sự chia rẽ trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền về dự luật Brexit xuất hiện trong bối cảnh có nhiều tuyên bố cho rằng, vẫn có thể “đảo ngược” tiến trình Brexit. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ theo đường lối ủng hộ ở lại EU được cho là đang lên kế hoạch phát động một “chiến dịch nghĩ lại” để ngăn chặn việc Anh rời khỏi EU./. Hơn một nửa người Anh nghi ngờ đạt việc được một thỏa thuận Brexit tốt VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò mới đây, có tới 60% người Anh nghi ngờ Thủ tướng Theresa May có thể đạt một thỏa thuận Brexit (Anh rời EU) tốt. Đàm phán Brexit: Thủ tướng Anh Theresa May không thể “già néo đứt dây” VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 19/10 kêu gọi EU đưa ra một thỏa thuận về Brexit mà bà có thể bảo vệ được trước người dân xứ sở sương mù.