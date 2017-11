Ảnh: Sức công phá khủng khiếp của động đất cấp độ 7,3 ở Iran và Iraq

Khu nhà bị hư hại do động đất ở hạt Sarpol-e Zahab, Kermanshah, Iran. Trận động đất xảy ra ở vùng biên giới Iran-Iraq vào ngày 12/11. Khu nhà bị vỡ hết tường và lộ nội thất bên trong. Cư dân địa phương khắc phục hậu quả động đất ở thị trấn Darbandikhan, gần thành phố Sulaimaniyah ở khu bán tự trị người Kurd, Iraq. Tòa nhà đổ sập ở Darbandikhan, tỉnh Sulaimaniya, Iraq. Người dân đứng nhìn đống đổ nát ở thị trấn Darbandikhan nói trên. Theo thông tin mới nhất, ở Iran đã có ít nhất khoảng 450 người chết do trận động đất này. Ở Iraq, số lượng tử vong do động đất ít hơn ở Iran. Theo Bộ Nội vụ Iraq, tại đây mới chỉ có ít nhất 7 người thiệt mạng. Đài PressTV của Iran cho hay, 7.000 người dân nước này đã bị thương do cơn địa chấn 7,3 độ. Điện đã bị cắt ở nhiều thành phố của cả Iran và Iraq. Nỗi lo sợ dư chấn đã khiến nhiều người vẫn ở ngoài trời bất chấp cái lạnh của tháng 11. Các cơ quan cứu hộ Iran cảnh báo rằng số thương vong còn có thể tăng trong bối cảnh khó tiếp cận tới vùng sâu vùng xa. Ở Iran, hơn nửa số thương vong là ở thị trấn Sarpol-e Zahab đông người Kurd sinh sống thuộc tỉnh Kermansh. Bệnh viện ở thị trấn Sarpol-e Zahab đã bị hư hại nặng nề và quân đội phải lập các bệnh viện dã chiến. Tổng cộng 70.000 người đang cần chỗ trú thân khẩn cấp tại 14 tỉnh Iran bị ảnh hưởng từ động đất, theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran. Nhân viên cứu hộ đang tích cực hoạt động bất chấp các khó khăn và nguy hiểm do lở đất. Bộ Y tế Iran đang kêu gọi hiến máu nhân đạo khẩn cấp. Một nam giới đi xe máy qua tòa nhà bị đổ sập ở thị trấn Darbandikhan, Iraq. Các nhà khoa học cho biết, Iran là khu vực có nền địa chất yếu nên hay xảy ra động đất. Một tảng đá lớn nằm trên đường gần con đập Darbandikhan ở khu bán tự trị người Kurd, Iraq. Khe nứt trên đường sau trận động đất ở Darbandikhan. Bất chấp căng thẳng với chính quyền Kurd ở Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tuyên bố sẽ gửi lều, giường, thiết bị sưởi ấm và lương thực tới hỗ trợ các nạn nhân động đất ở đây./. http://streaming.vov.vn/2017_11_14/1bk6qYJmfyo/dong_dat_Iran_Iraq.mp4

