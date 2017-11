Ảnh: Thắt chặt an ninh quanh khách sạn của Tổng thống Mỹ ở Bắc Kinh

An ninh quanh khách sạn St. Regis - nơi ở của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh trong thời gian ở thăm Trung Quốc (08-10/11) được tăng cường triệt để. Ngoài đội ngũ nhân viên an ninh được bố trí dày đặc... ...nước chủ nhà Trung Quốc còn dựng một hàng rào thép bao quanh khách sạn để cách ly khách sạn với thế giới bên ngoài từ khoảng cách hàng trăm mét. Hàng rào an ninh bao quanh khách sạn. Xe an ninh được huy động canh gác nghiêm ngặt. Lô cốt chống đạn ở cổng khách sạn./.

