Anh-Nhật muốn Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề Triều Tiên

Bên cạnh đó, 2 nước sẽ kêu gọi Trung Quốc tăng cường vai trò của mình trong vấn đề Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May đang ở thăm Nhật Bản- một trong những đồng minh thân cận nhất của Anh trước thềm Brexit, trong bối cảnh, Nhật Bản cũng đang phải đối phó với mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, 2 nước sẽ phối hợp hành động nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

“Chúng ta cần phải đảm bảo rằng Triều Tiên không chỉ bị lên án không mà còn cần có hành động đi kèm và Trung Quốc có vai trò đặc biệt trong vấn đề này. Trung Quốc có ảnh hưởng lớn với Triều Tiên.

Tôi tin rằng chúng ta sẽ thúc đẩy Trung Quốc hành động theo như chúng ta mong muốn. Theo đó, để đảm bảo Triều Tiên sẽ không tiếp tục những hành động trái pháp luật. Chúng ta có thể đảm bảo an ninh và an toàn cho các nước trong khu vực”, bà May nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Anh-Nhật Bản nhất trí hợp tác anh ninh, trong đó có kế hoạch triển khai binh sĩ của Anh tham gia tập trận quân sự tại Nhật Bản. 2 bên cũng sẽ phối hợp để đối phó các mối đe dọa an ninh mạng và các vụ tấn công khi Nhật Bản đăng cai Olympic 2020./.