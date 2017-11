Cấm vận Venezuela: EU lần đầu tiên trừng phạt một quốc gia Mỹ Latin

Dù không gây bất ngờ bởi đã được thông qua về mặt nguyên tắc hồi đầu tháng, song bước đi lại đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của khối với Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phản ứng sau lệnh cấm của EU. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp ngày hôm qua ở thủ đô Brussels, Bỉ, Ngoại trưởng 28 nước thành viên Liên minh châu Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt chống Venezuela, trong nỗ lực mà khối này cho là nhằm hối thúc các phe phái đối lập tại Venezuela ngồi vào bàn đàm phán.

Như vậy, cùng với quyết định này, Venezuela đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu. Thông cáo của khối sau cuộc họp nêu rõ, quyết định đưa ra sau khi đánh giá những lo ngại về tình hình Venezuela, bao gồm một lệnh cấm vận vũ khí và các vật liệu liên quan, cũng như cơ sở pháp lý cho bất kỳ quyết định cấm nhập cảnh lãnh thổ Liên minh châu Âu hay đóng băng tài khoản nào trong tương lai.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết, những biện pháp này trước tiên là mang tính cảnh báo, vì thế sẽ chưa có bất kỳ cá nhân hay thực thể nào bị đưa vào danh sách đen của khối.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Liên minh châu Âu với Venezuela khi chỉ mới cách đây vài tháng khối này còn tuyên bố cách tiếp cận mềm dẻo hơn với quốc gia Nam Mỹ này, trong bối cảnh đồng minh Mỹ rục rịch các bước đi trừng phạt với Venezuela.

Theo các nhà phân tích, sở dĩ có sự thay đổi này một phần là do kết quả cuộc bầu cử địa phương vừa qua tại Venezuela, với chiến thắng thuộc về các đảng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

Quyết định cấm vận của Liên minh châu Âu được đưa ra đúng vào thời điểm chính phủ Venezuela đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán giải quyết khủng hoảng chính trị với phe đối lập dự kiến vào ngày mai tại Cộng hòa Dominicana, quốc gia trung gian hòa giải, trong khi vẫn phải gồng mình giải quyết những vấn đề kinh tế ở trong nước.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua, thông báo đã khởi động thành công đàm phán tái cơ cấu nợ nước ngoài với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, trong đó cả cả Mỹ và các nước châu Âu như Anh, Bồ Đào Nha hay Đức.

Tổng thống Nicolas Maduro nói: “Chúng tôi đã bắt đầu vòng đàm phán về tái cơ cấu nợ nước ngoài cũng như các nghĩa vụ tài chính quốc tế của chúng tôi trong ngày 13/11. Tôi có thể tuyên bố rằng, những cam kết của chúng tôi với Trung Quốc sẽ được thực hiện đầy đủ. Venezuela cũng đã tái đàm phán về thỏa thuận tài chính với phía Nga và văn bản thỏa thuận về tái cơ cấu nợ giữa Venezuela với Nga sẽ được ký tại Moscow trong tuần này”.

Theo các nhà lãnh đạo Venezuela, đây là câu trả lời tốt nhất trước những sức ép từ Mỹ hay Liên minh châu Âu. Chính phủ nước này lên án mạnh mẽ lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), coi đây là những quyết định áp đặt bất hợp pháp và vô lý chống lại người dân quốc gia Nam Mỹ, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và rất đáng hổ thẹn bởi làm theo “chỉ đạo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Những biện pháp cấm vận không chỉ ảnh hưởng tới người dân Venezuela, mà còn tác động tới gần 1 triệu công dân châu Âu hiện đang sống và làm việc tại nước này. Venezuela cũng khẳng định sẽ đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ nền hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trước những hành vi tấn công và can thiệp thô bạo từ bên ngoài.

Cùng ngày, chính phủ một loạt nước, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ai Cập và Bolivia đã tẩy chay cuộc họp công khai không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ tổ chức để bàn về tình hình Venezuela. Lý do mà các nước này đưa ra là cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Hợp Quốc gồm 15 nước thành viên này không nên can dự vào tình hình tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia, đây là hành động can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela. Nga hy vọng rằng quốc gia này có thể giải quyết được các vấn đề nội bộ một cách hòa bình mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài./.

