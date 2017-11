Cận cảnh chuyên cơ các nước tấp nập đổ về Đà Nẵng

Chiếc C-17 hạ cánh sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 12h23 là siêu vận tải cơ thứ 3 của không quân Mỹ có mặt tại Đà Nẵng trong ngày hôm nay (8/11). (Ảnh: Tùng Đinh) Trước đó, vào tối 7/11, một chiếc C-17 của Không quân Mỹ cũng đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng cùng một chiếc C-40. Trong ảnh là 2 chiếc C-17 đậu cạnh nhau tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Tùng Đinh) Thông thường, trước mỗi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, những chiếc Boeing C-17 Globemaster III sẽ tới trước để mang theo các thiết bị an ninh và các phương tiện di chuyển. Ngày 6/11, chiếc C-17 đầu tiên chở theo nhiều trang thiết bị phục vụ Tổng thống Donald Trump trong chuyến đi đến Đà Nẵng dự Tuần lễ cấp cao APEC đã tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Tùng Đinh) Trước đó, một chiếc vận tải cơ được mệnh danh là "ngựa thồ" này đã đáp xuống sân bay Nội Bài để phục vụ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tại Hà Nội trong ngày 12/11 tới. (Ảnh: Tùng Đinh) Nhiều phương tiện và người đi ra từ chiếc C-17 thứ 3 đến Đà Nẵng trong ngày 8/11. Trong ảnh là một chiếc xe trong đoàn xe hộ tổng Tổng thống Trump trong những ngày công du tới. (Ảnh: Tùng Đinh) Chiếc Cadillac One hay còn gọi là 'The Beast' (Quái thú) và dàn xe hộ tống Tổng thống Trump trong chuyến công du Việt Nam những ngày tới đây đã lăn bánh trên các tuyến đường ở Đà Nẵng. Đoàn xe phục vụ Tổng thống Trump lăn bánh rời sân bay Đà Nẵng về điểm tập kết vào khoảng 14h. (Ảnh: Việt Đức) Chiếc limousine trị giá hơn 1,2 triệu USD này là một phần trong dàn xe gồm 12 chiếc Cadilac One chuyên chở Tổng thống Mỹ và được xem là một trong những chiếc xe an toàn nhất trên thế giới hiện nay. (Ảnh: Việt Đức) Chuyên cơ mang số hiệu P2-ANW của chính phủ Papua New Guine đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 12h15, ngày 8/11. (Ảnh: Tùng Đinh) Chuyên cơ này là phiên bản Falcon 900EX của dòng máy bay Falcon 900 do hãng Dassault của Pháp sản xuất. (Ảnh: Tùng Đinh) Phiên bản Falcon 900EX là phiên bản có tầm bay xa, với tầm hoạt động khoảng 8.340 km. (Ảnh: Tùng Đinh)

Chiếc C-17 hạ cánh sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 12h23 là siêu vận tải cơ thứ 3 của không quân Mỹ có mặt tại Đà Nẵng trong ngày hôm nay (8/11). (Ảnh: Tùng Đinh) Trước đó, vào tối 7/11, một chiếc C-17 của Không quân Mỹ cũng đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng cùng một chiếc C-40. Trong ảnh là 2 chiếc C-17 đậu cạnh nhau tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Tùng Đinh) Thông thường, trước mỗi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, những chiếc Boeing C-17 Globemaster III sẽ tới trước để mang theo các thiết bị an ninh và các phương tiện di chuyển. Ngày 6/11, chiếc C-17 đầu tiên chở theo nhiều trang thiết bị phục vụ Tổng thống Donald Trump trong chuyến đi đến Đà Nẵng dự Tuần lễ cấp cao APEC đã tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Tùng Đinh) Trước đó, một chiếc vận tải cơ được mệnh danh là "ngựa thồ" này đã đáp xuống sân bay Nội Bài để phục vụ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tại Hà Nội trong ngày 12/11 tới. (Ảnh: Tùng Đinh) Nhiều phương tiện và người đi ra từ chiếc C-17 thứ 3 đến Đà Nẵng trong ngày 8/11. Trong ảnh là một chiếc xe trong đoàn xe hộ tổng Tổng thống Trump trong những ngày công du tới. (Ảnh: Tùng Đinh) Chiếc Cadillac One hay còn gọi là 'The Beast' (Quái thú) và dàn xe hộ tống Tổng thống Trump trong chuyến công du Việt Nam những ngày tới đây đã lăn bánh trên các tuyến đường ở Đà Nẵng. Đoàn xe phục vụ Tổng thống Trump lăn bánh rời sân bay Đà Nẵng về điểm tập kết vào khoảng 14h. (Ảnh: Việt Đức) Chiếc limousine trị giá hơn 1,2 triệu USD này là một phần trong dàn xe gồm 12 chiếc Cadilac One chuyên chở Tổng thống Mỹ và được xem là một trong những chiếc xe an toàn nhất trên thế giới hiện nay. (Ảnh: Việt Đức) Chuyên cơ mang số hiệu P2-ANW của chính phủ Papua New Guine đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 12h15, ngày 8/11. (Ảnh: Tùng Đinh) Chuyên cơ này là phiên bản Falcon 900EX của dòng máy bay Falcon 900 do hãng Dassault của Pháp sản xuất. (Ảnh: Tùng Đinh) Phiên bản Falcon 900EX là phiên bản có tầm bay xa, với tầm hoạt động khoảng 8.340 km. (Ảnh: Tùng Đinh)