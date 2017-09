Cận cảnh “dấu chân” kinh hoàng của bão “quái vật” Irma

Hậu quả siêu bão Irma để lại trên đảo Saint Martin (vùng lãnh thổ ở Caribbean mà Pháp và Hà Lan chia nhau chủ quyền). Binh sỹ Hà Lan ngay lập tức có mặt ở Saint Martin để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ đến vùng lãnh thổ của Pháp ở đây khi điều kiện thời tiết cho phép. Một con đường duyên hải ở Cộng hòa Dominica bị bão Irma “băm nát”. Một người đàn ông dọn nơi ngủ tại trung tâm sơ tán vì bão Irma ở Haiti. Những ngôi nhà trên đảo Saint Martin nát vụn dưới “bàn chân” của bão “quái vật” Irma. Người dân ở Cuba gia cố mái trước bão Irma. Một ngôi nhà bị ở duyên hải phía Bắc Cộng hòa Dominica trống huếch trống hoác sau bão. Bão Irma “bốc” tất cả cây cối, nhà cửa lên, “vò nát” và rải rác dọc bãi biển phía Bắc Cộng hòa Dominica. Một cửa hàng ở Miami, Florida, Mỹ, phải thông báo rằng “Mọi thứ quý giá đã bị chuyển đi khỏi cửa hàng này, xin đừng phá cửa sổ” để đề phòng nạn trộm cắp, hôi của trong cơn bĩ cực vì bão Irma. Trong bối cảnh bão Irma lại mạnh lên cấp 5 và đổ bộ trực tiếp vào Florida (Mỹ), già trẻ, trai gái đều được huy động dùng bao cát để phòng chống thiên tai. Trẻ em ở Puerto Plata, Cộng hòa Dominica, phải nằm la liệt trên sàn trong trung tâm sơ tán. Các thành viên Hội đồng ứng phó khẩn cấp (EOC) của Cộng hòa Dominica túc trực liên tục để theo dõi đường đi của bão Irma. Cảnh sát ở San Juan, Puerto Rico (Mỹ) vẫn đi tuần giữa mưa to gió lớn do bão Irma gây ra. Người dân ở Florida xếp hàng lấy khí đốt để đề phòng bão. Người dân ở Puerto Rico (Mỹ), bọc cửa kính bằng những tấm nhôm với hi vọng bão Irma “tha” cho gia sản của họ./.

